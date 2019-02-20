Оскар-2019: кто победит на премии. Гид по номинациям и прогнозы от кинокритика

В Лос-Анджелесе 24 февраля состоится вручение престижной кинопремии «Оскар». Накануне церемонии кинообозреватель Антон Коляго по нашей просьбе составил гид по основным категориям премии в этом году и сделал свой прогноз по номинантам и возможным победителям. Лучший фильм на иностранном языке

«Холодная война». Фото: Lukasz Bak

Не самая интересная академикам номинация, где представленным фильмам на руку играет скорее медийная раскрученность автора или броская тема, благодаря которой голосующие кинематографисты смогут сделать какой-нибудь социальный или политический жест (как, например, было, когда «Оскар» отдали иранскому фильму «Коммивояжер», режиссеру которого запретили въезд в США). В этом году все указывает на первый вариант: среди номинантов есть сразу три режиссера, имена которых академики хорошо знают. Это Флориан Хенкель фон Доннерсмарк («Работа без авторства»), уже получавший «Оскар» в 2006 году и работавший в Голливуде; Павел Павликовский («Холодная война»), тоже оскароносный автор, к тому же номинированный в этом году за режиссуру; Альфонсо Куарон («Рома») – здесь можно даже обойтись без пояснений. Вероятнее всего, награду дадут «своему»: коллеги наверняка оценят возвращение Куарона из Голливуда к мексиканским корням, а из космических глубин – к приземленному ностальгическому эпосу. Хотя не меньше, а то и больше награды заслуживает польская «Холодная война» – тоже черно-белая, джазовая открытка о самых светлых чувствах в самое мрачное время. Кто победит: «Рома» Кто заслужил победу: «Холодная война» Лучший анимационный фильм

«Человек-паук: Через вселенные». Фото: Sony Pictures Animation

2018-й был невероятно слабым на мультфильмы – в номинацию, кажется, соскребли вообще все более-менее стоящее, что вышло за целый год, а единственный фаворит так и вовсе вышел на экраны только в середине декабря. «Остров собак» – самая взрослая работа Уэса Андерсона и очень милая история о дружбе и гуманизме с непривычным для режиссера политическим высказыванием. Правда, за год мультфильм уже успел подзабыться, да и академики не особенно любят награждать Андерсона – видимо, и в этот раз посчитают, что двух номинаций уже достаточно. Еще меньшие шансы на победу, кажется, имеют «Ральф против интернета» – слащавая попытка «Диснея» сыграть в постмодернизм, «Суперсемейка 2» – запоздалый феминистический ремейк первой части – и «Мирай из будущего» – красиво нарисованная, но слишком наивная притча Момору Хосоды о детстве. Тот самый фаворит, который, скорее всего, и возьмет «Оскар» – восхитительный в своей искренности «Человек-паук: Через вселенные», техничный поп-артовый балаган про Человека-паука в каждом из нас. Если и награждать на этом «Оскаре» супергеройское кино, то только такое. Кто победит: «Человек-паук: Через вселенные» Кто заслужил победу: «Человек-паук: Через вселенные» Лучшие сценарии

«Фаворитка». Фото: Yorgos Lanthimos. Fox Searchlight

Сразу в двух сценарных номинациях случился сюрприз уже на финишной прямой – американская Гильдия сценаристов (те же люди голосуют и на «Оскаре») отдала награду за лучший оригинальный сценарий фильму «Восьмой класс», а за лучший адаптированный сценарий получила приз лента «Сможете ли вы меня простить?». Первого, если что, даже нет среди оскаровских номинантов, а второй в своей категории до этого считался одним из аутсайдеров, вместе со «Звезда родилась» – четырехкратным ремейком, в котором слагаемые оригинала даже не меняются местами. Рискнем предположить, что «Сможете ли вы меня простить?» все-таки уступит на «Оскаре» «Черному клановцу» – действительно бойкому, сатирическому манифесту Спайка Ли, а статуэтку за лучший оригинальный сценарий отхватит «Фаворитка» с ее остроумными диалогами и тонко выписанной драмой кулуарного любовного треугольника, служащего буквально фундаментом для важных исторических событий. Правда, наш личный фаворит в этой номинации – метафизическая арт-притча «Дневник пастыря». Пол Шредер 40 лет пытался переплюнуть своего же «Таксиста» и ему это, наконец, удалось. Кто победит: «Фаворитка» / «Черный клановец» Кто заслужил победу: «Дневник пастыря» / «Черный клановец» Лучшие актер и актриса второго плана

Махершала Али. Фото: Universal Pictures, Participant, and DreamWorks

Во второплановой актерской номинации должно обойтись без особых сюрпризов – ставший после позапрошлого «Оскара» звездой Махершала Али уже несколько месяцев ходит в явных фаворитах, собирая все возможные награды. Если уж этому никак не помешал скандал с родственниками его героя, пианиста Дона Ширли (они заявили, что все показанное в «Зеленой книге» – вранье), то сложно представить, что должно произойти, чтобы Али уехал домой без статуэтки. Минимальную конкуренцию ему составляют лишь Сэм Эллиотт и Адам Драйвер, но у обоих не настолько большие и заметные роли. У актрис второго плана все чуть менее очевидно. Без награды останутся скорее случайно попавшая в номинацию мексиканка Марина де Тавира, оскаровский завсегдатай Эми Адамс (у актрисы уже шестая номинация, ну сколько можно ее игнорировать!) и явно игравшая не на пике возможностей Эмма Стоун. Наш кандидат – Рэйчел Вайс с ее тонким образом властной королевской любовницы, но безжалостная статистика намекает, что «Оскар» все-таки возьмет Реджина Кинг за роль в драме «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Кто победит: Махершала Али («Зеленая книга») / Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить») Кто заслуживает победу: Махершала Али («Зеленая книга») / Рэйчел Вайс («Фаворитка») Лучшая актриса

Гленн Клоуз. Фото: Meta Film London Ltd

И снова не самая очевидная категория, где тон задает основанная на результатах других премий статистика. Итак, место на полке для «Оскара» вряд ли придется освобождать прямо скажем невзрачной дебютантке Ялице Апарисио (она уже заявила, что не будет больше сниматься в кино), сменившей амплуа комедиантке Мелиссе Маккарти (у нее, к слову, есть еще и номинация на «Золотую малину» за худшую роль, но в другом фильме) и смывшей макияж поп-звезде Леди Гаге, которой Брэдли Купер на съемках советовал не играть, а быть собой, что она, видимо, и сделала. Борьба развернется между англичанкой Оливией Колман, у которой за роль королевы Анны уже есть награда Венецианского фестиваля, и заслуженной голливудской ветеранкой Гленн Клоуз. Признаемся честно, у нас в этой номинации нет любимиц – Колман ближе к концу «Фаворитки» уходит на второй план, да и ее образ начинает казаться одномерным, а «Жена» попросту слишком неторопливое и не слишком оригинальное кино о женской мудрости. Но если уж выбирать, то пусть «Оскар» уйдет Клоуз: страшно подумать, но это уже седьмая ее номинация без статуэтки – в таких масштабах Академия не игнорировала еще ни одного актера. Кто победит: Гленн Клоуз («Жена») Кто заслуживает победу: Гленн Клоуз («Жена») Лучший актер

Рами Малек. Фото: 20th Century Fox/New Regency

В этой номинации встретились четыре голливудских титана, но все указывает на то, что «Оскар» уйдет тому, кто сыграл свою первую главную роль в большом кино. То, что Рами Малека в образе Фредди Меркьюри тепло приняли ревнивые фанаты Queen, уже само по себе – серьезная причина выдать ему награду, иначе как идеальным попаданием и филигранной работой это назвать нельзя. Но все же Малеку серьезно помогли его внешнее сходство с легендарным музыкантом и многочисленные записи выступлений Меркьюри, по которым он мог подготовиться на отлично. Намного сложнее пришлось его главному конкуренту Кристиану Бэйлу – образ скрытного политика Дика Чейни из «Власти» ему пришлось воссоздавать самому, и получилось это у Бэйла просто блестяще. Его Чейни – грузная помесь аллигатора и суперзлодея, внутренний мир которого всегда остается загадкой. После съемок актер заявил, что теперь уж точно перестанет толстеть ради ролей. Что ж, у «тощего» Бэйла «Оскар» уже есть, Академии нужно не упустить шанс дать и «толстому». Кто победит: Рами Малек («Богемская рапсодия») Кто заслуживает победу: Кристиан Бэйл («Власть») Лучший режиссер

Альфонсо Куарон. Фото: Carlos Somonte

Два слова: Альфонсо Куарон. Мексиканский режиссер ходит в лидерах этой номинации чуть ли не с момента объявления даты выхода его фильма «Рома». Его неожиданно скромная по масштабам, но величественная по духу мелодрама – единственное целиком авторское кино на этом «Оскаре», его Куарон сам написал по мотивам своих детских воспоминаний, сам спродюсировал и снял, лично встав за камеру. Ну и как тут отпустить без награды? Из потенциальных конкурентов у мексиканца только два видных европейских автора – грек Йоргос Лантимос с «Фавориткой» и поляк Павел Павликовский с «Холодной войной». Но первый отодвинул куда-то на задний план свой фирменный заторможенный стиль, а второму вряд ли дадут «Оскар» в нагрузку к уже имеющейся пальмовой ветви Канн. Кто победит: Альфонсо Куарон («Рома») Кто заслуживает победу: Альфонсо Куарон («Рома») Лучший фильм

«Рома». Фото: Alfonso Cuaron