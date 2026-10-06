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Новости по тегу #Оскар

Юру Борисова могут второй раз номинировать на «Оскар»
06 октября 2026 12:25

Юру Борисова могут второй раз номинировать на «Оскар»

Том Круз впервые получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф
17 ноября 2025 11:08

Том Круз впервые получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

Актер из России Юрий Борисов номинирован на «Оскар»
23 января 2025 15:50

Актер из России Юрий Борисов номинирован на «Оскар»

Впервые без красной дорожки. Как изменили формат вручения премии «Оскар»?
12 марта 2023 12:01

Впервые без красной дорожки. Как изменили формат вручения премии «Оскар»?

Названы лучшие фильмы и актёры. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар»
26 апреля 2021 08:53

Названы лучшие фильмы и актёры. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар»

Кинопремию «Оскар» перенесли на апрель 2021 года
16 июня 2020 11:18

Кинопремию «Оскар» перенесли на апрель 2021 года

«Оскар-2020». Какими были ставки на главную номинацию и почему для Брэда Питта статуэтка оказалась заветной
10 февраля 2020 20:38

«Оскар-2020». Какими были ставки на главную номинацию и почему для Брэда Питта статуэтка оказалась заветной

Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»
10 февраля 2020 20:32

Кто был похож на лобстера, а кто на лук? Как удивляли звёзды на ковровой дорожке «Оскара-2020»

«Паразиты». О чем рассказывает лучший фильм премии «Оскар-2020»
10 февраля 2020 20:28

«Паразиты». О чем рассказывает лучший фильм премии «Оскар-2020»

«Паразиты» выиграли главный «Оскар». Это первый фильм не на английском, получивший такую награду
10 февраля 2020 09:05

«Паразиты» выиграли главный «Оскар». Это первый фильм не на английском, получивший такую награду

Четыре «Оскара» у «Паразитов», Хоакин Феникс – лучший актёр. Как прошла церемония
10 февраля 2020 07:17

Четыре «Оскара» у «Паразитов», Хоакин Феникс – лучший актёр. Как прошла церемония

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет
08 февраля 2020 13:18

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет