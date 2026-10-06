Новости по тегу #Оскар

В 2025 году Борисов уже получал признание на международной арене, когда был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая роль второго плана».
А певица и актриса из США Долли Партон была удостоена гуманитарной премии имени Джина Хершолта за благотворительность.
Вместе с ним в номинации будут участвовать Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.
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