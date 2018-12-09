5 зимних фильмов для тех, кому надоели «Ёлки» и «Один дома»

Зима не то что близко, она уже настала. Еще бы ничего, если бы все это выглядело, как в заправских рождественских фильмах, но грязь и слякоть чередующаяся с морозами, совсем не вызывает желания лепить снежки. А это значит, что поводов часто бывать на улице стало еще меньше. Что же делать, когда развлечений все меньше и накатила прокрастинация? Правильно, зарядить хорошее кино и погрузиться в совершенно другой мир. Тем более зимние праздники не за горами, и хочется чего-то атмосферного. 1) «Страна ОЗ», реж. Василий Сигарев (2015г.)



Фото: imdb.com

Искрометная комедия от Сигарева, который славится, прежде всего, своим жестким и порой жестоким кино («Волчок», «Жить»). На сей раз режиссер снял, если не кино для массового зрителя (и не надейтесь, как говорится), то легкое сатирическое полотно российской действительности. Название фильма отсылает нас к популярной книге. Собственно, Дороти есть – продавщица Ленка с необычной фамилией Шабадинова,Тотошка – собачка ее новоявленного знакомого (Гоша Куценко, между прочим), а вместо страны Оз – славный город Екатеринбург. Ленка спешит в предновогоднюю ночь на смену в киоск, но на пути встречает множество курьезных персонажей. И тут понеслось… нелепый ухажер-бард (Владимир Смирнов), маргинальные держатели киоска (Александр Баширов и Андрей Ильенков), великовозрастные игроки в «Танки» (Олег Тополянский, Илья Талочкин), их мать – распространитель «Avon» (Инна Чурикова). Сигарев безжалостно высмеивает всех, в том числе самого себя: в одной из сцен мы услышим новость, как режиссер Василий Сигарев то ли упился, то ли подрался. Вся эта кутерьма сопровождается адским трек-листом от «Милая моя, солнышко лесное» до «Я люблю тебя до слез».



Фото: imdb.com

Весь происходящий на экране трэш выглядит вполне органично. А ненормативная лексика, которой не брезгуют все, не отталкивает, она вполне уместна из уст обитателей безумной страны Оз. И все бы ничего, если бы не было так горько в конце от понимания, что так оно и есть. И может Ленка никогда не найдет страну Оз, потому что ее и нет. А эта страна больна и скорее нуждается в помощи специалистов – 03. Если ищите, чем побаловать и просто развлечься ни о чем не думая – сходите в кинотеатр на какую-нибудь попсовую комедию. А если решите посмотреть бурлеск Сигарева, то приготовьтесь вывернуть себя наизнанку. 2) «Юрьев день», реж. Кирилл Серебренников (2008г.)

Источник фото: скриншот из фильма «Юрьев день»

Помним ли мы, кем в действительности являемся? Если отбросить все наносное, всю пену дней, что останется от человека? Один из самых глубоких фильмов Серебренникова рассказывает историю о рафинированной оперной певице, которая привезла своего сына проститься с Родиной, перед тем, как эмигрировать навсегда в Европу. Но сын во время экскурсии внезапно исчезает. И не так важно, что с ним стало. Важно только, что больше его не будет в жизни матери.

Источник фото: скриншот из фильма «Юрьев день»

Героиня Ксении Раппопорт бросает все силы на поиски ребенка, а потом просто остается в глухомани ждать его. Постепенно от столичного лоска не остается и следа. Вместе с ним она теряет свой прекрасный голос, она теряет свое имя. Из певицы Любови становится уборщицей Люськой. Можно ли назвать это падением? Вряд ли. Скорее, это духовный путь, пройдя который, героиня обретает новые качества. Она словно возрождается к новой жизни и находит потерянную связь с Родиной. Фильм сложный и сильный, дает почву для размышлений. Смотреть стоит, если вы готовы к диалогу с самим собой. 3) «Фейерверк», реж. Такеши Китано (1997г.)

Фото: imdb.com

Да, да, тот самый Такеши Китано, что снял знаменитых «Затойчи» и «Кукол». Но помимо них есть еще «Фейерверк», за который мастер получил Золотого льва.



Зимняя драма разворачивается в Японии. Бывший полицейский Ниши (Такеши Китано), чтобы раздобыть денег для помощи своим коллегам и умирающей жене, связывается с якудза. Стоит сказать, что сам Ниши по крутости составит им достойную конкуренцию. Безэмоциональный, хладнокровный, он с легкостью может размозжить чей-то череп. Кажется, что в нем самом человеческого крайне мало. Если бить, то наотмашь – его кредо.

Фото: imdb.com

Истинное его лицо мы увидим, когда он внезапно присылает милые подарки изувеченному коллеге или предлагает помощь вдове полицейского. Однако ярче о его душе говорят сцены с женой. Вы не увидите слащавых слезливых сцен, это молчаливая любовь, о которой не кричат на каждом углу. Герои даже не употребляют много слов, ведь и без них все ясно. Несмотря на то, что в фильме достаточно кровавых сцен, в эпизодах с женой (Каёко Кисимото) есть место легкости и даже комизму. Они оба понимают, что эта зима, это путешествие для нее – последнее. Главный герой жестокий и беспощадный с врагами, предстает с женой совершенно иным: нежным, заботливым, способным беззаботно дурачиться. Оценив, на что ради нее пошел муж, жена в финале произнесет сакральное «Спасибо тебе за всё». Созерцательный по своей природе фильм дополняется картинами самого Китано, они являются смысловым дополнением к происходящему. Режиссер фильмом показывает двойственность человека, где жестокость каким-то чудом соседствует с нежностью и любовью. Посмотрев «Фейерверк», возможно, вы по-новому откроете для себя мир японского кино. 4) «Отель «Гранд Будапешт», реж. Уэс Андерсон (2014г.)

Фото: fox searchlight pict.

Блистательная комедия положений, эксцентричный фарс, причем, очень стильный. От всей этой театральности испытываешь эстетическое наслаждение. В фильме использован прием флешбэка: герой в беседе с писателем вспоминает молодость и как ему досталась знаменитая гостиница. Тут нас отбрасывает на несколько лет назад, и мы видим элегантный отель, полный изысканных посетителей, среди которых услужливо снуют работники отеля. И заправляет этим механизмом консьерж Густав (Рэйф Файнс). Он и сам под стать убранству отеля: утонченный, пахнущий духами. В его комнате полно сборников поэзии, и, наверное, под их влиянием он научился так высокопарно рассуждать.

Фото: Martin Scali. Fox searchlight pict

Его правая рука – ловкий и по-житейски хитрый коридорный Зеро (Тони Револори). Который, кстати, напоминает невозмутимого Теда из другой комедии положений – «Четыре комнаты». И угораздило их ввязаться в историю с наследством богатой престарелой вдовы (Тильда Суинтон). Погоня, интрига, перестрелка, картинки сменяют друг друга, как стекла в калейдоскопе. На фоне веселой детективной линии на втором плане проступают драматические реалии Европы начала ХХ века. Фильм богат на именитых актеров: Эдриан Броуди, Уиллем Дефо, Джуд Лоу, Билл Мюррей. Кому смотреть? Тем, кто хочет ненавязчивой, искрометной комедии, приправленной легкими трагическими нотками. 5) «Я тоже хочу», реж. Алексей Балабанов (2012г.)

Источник фото: скриншот из фильма «Я тоже хочу»

Это совсем не тот Балабанов, который снял чернушный «Груз 200» или хулиганистого «Брата». Фильм – экзистенциальное роуд-муви, где разные персонажи отправляются на поиски счастья. Кто же едет в черном джипе? Матерый убийца (Александр Мосин), который регулярно ходит в церковь; его друг-алкоголик Матвей (Юрий Матвеев) со своим отцом; Музыкант (Олег Гаркуша) и выпускница философского факультета (Алиса Шитикова), подрабатывающая проституцией. Все хотят счастья, но где его искать? Говорят, в заснеженной России между Питером и Угличем есть мистическая Колокольня. И все эти сломленные люди стремятся туда попасть, но забирает-то она не всех. И ничего, что сюжет перекликается со «Сталкером» Тарковского. Проходят годы, но люди все так же стремятся к неизвестному и желанному. Архетипичные персонажи только в новых реалиях. Они не смогли словить «синюю птицу» тут, но надеются поймать ее там.

Источник фото: скриншот из фильма «Я тоже хочу»