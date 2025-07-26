В Верховье из-за сильных ливней размыло берег Западной Двины

В пригороде Витебска из-за сильных ливней размыло берег Западной Двины. В Верховье пострадали хозяйственные постройки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С рассвета на месте работает комиссия по ЧС при горисполкоме. Сейчас идет укрепление береговой линии. Задействовано 17 единиц техники. По предварительным оценкам оползень произошел на территории около 100 квадратных метров.