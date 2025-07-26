Прямой эфир

В Верховье из-за сильных ливней размыло берег Западной Двины

26 июля 2025 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

В пригороде Витебска из-за сильных ливней размыло берег Западной Двины. В Верховье пострадали хозяйственные постройки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Верховье из-за сильных ливней размыло берег Западной Двины-2

С рассвета на месте работает комиссия по ЧС при горисполкоме. Сейчас идет укрепление береговой линии. Задействовано 17 единиц техники. По предварительным оценкам оползень произошел на территории около 100 квадратных метров.

# Реки

Другие новости рубрики

Все новости
В честь Дня пожарной службы в Минске пройдут торжественные мероприятия
26 июля 2025 07:39

В честь Дня пожарной службы в Минске пройдут торжественные мероприятия

Лукашенко подтвердил готовность к развитию кооперации с Кубой в различных отраслях
26 июля 2025 07:33

Лукашенко подтвердил готовность к развитию кооперации с Кубой в различных отраслях

В Минске наградили 40 лучших работников торговли
25 июля 2025 18:35

В Минске наградили 40 лучших работников торговли