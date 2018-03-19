Эволюция образа: как менялся стиль Рэйчел Вайс

Рэйчел Вайс – одна из самых талантливых, красивых и ярких актрис Голливуда, которой участие в крупнобюджетных блокбастерах не помешало закрепиться в амплуа драматической и интеллектуальной артистки. На экране Вайс с легкостью перевоплощается в самых разных героинь, ее работа принесла ей «Оскар» за картину 2005 года «Преданный садовник», но в жизни актриса куда более постоянна.

«Я считаю, что красота — это смесь уверенности, ранимости и своеобразного несовершенства. Мне кажется, что вещи с маленькими дефектами еще прекрасней, чем вещи безупречные. Лица людей с разнообразием черт я считаю очень красивыми».

С 2011 года Рэйчел замужем за Дэниелем Крейгом, так что ей приходится соответствовать образу девушки Бонда, с чем актриса с легкостью справляется. Ее стиль всегда отличался изящностью и продуманностью, но в последние годы Вайс довела его практически до совершенства, превратившись в непревзойденную икону стиля.

Давайте вместе отследим модную эволюцию Рэйчел Вайс, тем более для этого есть хороший повод – на этой неделе на большие экраны выходит картина «Гонка века», где у актрисы главная роль.