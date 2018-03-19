Прямой эфир

Эволюция образа: как менялся стиль Рэйчел Вайс

19 марта 2018 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рэйчел Вайс – одна из самых талантливых, красивых и ярких актрис Голливуда, которой участие в крупнобюджетных блокбастерах не помешало закрепиться в амплуа драматической и интеллектуальной артистки. На экране Вайс с легкостью перевоплощается в самых разных героинь, ее работа принесла ей «Оскар» за картину 2005 года «Преданный садовник», но в жизни актриса куда более постоянна. 

«Я считаю, что красота — это смесь уверенности, ранимости и своеобразного несовершенства. Мне кажется, что вещи с маленькими дефектами еще прекрасней, чем вещи безупречные. Лица людей с разнообразием черт я считаю очень красивыми».

С 2011 года Рэйчел замужем за Дэниелем Крейгом, так что ей приходится соответствовать образу девушки Бонда, с чем актриса с легкостью справляется. Ее стиль всегда отличался изящностью и продуманностью, но в последние годы Вайс довела его практически до совершенства, превратившись в непревзойденную икону стиля.

Давайте вместе отследим модную эволюцию Рэйчел Вайс, тем более для этого есть хороший повод – на этой неделе на большие экраны выходит картина «Гонка века», где у актрисы главная роль.

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Рэйчел Вайс

Другие новости рубрики

Все новости
Натали Портман сыграет роль астронавта в драме «Бледно-голубая точка»
16 марта 2018 13:15

Натали Портман сыграет роль астронавта в драме «Бледно-голубая точка»

Кинопремьеры 15 марта: возвращение Лары Крофт и садовых гномов
15 марта 2018 11:31

Кинопремьеры 15 марта: возвращение Лары Крофт и садовых гномов

Киновселенная Стивена Хокинга: фильмы и сериалы о гениальном ученом
14 марта 2018 18:32

Киновселенная Стивена Хокинга: фильмы и сериалы о гениальном ученом