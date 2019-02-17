Названы победители 69-го Берлинского кинофестиваля

Новости Германии. Определились победители 69-го Берлинского кинофестиваля. «Золотого медведя» за лучший фильм получил израильтянин Надав Лапид, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картина «Синонимы» – совместный проект кинематографистов Франции, Израиля и Германии – рассказывает о молодом израильтянине, бывшем солдате, который пытается начать во французской столице новую жизнь.

Церемония награждения прошла вечером 16 февраля во дворце Berlinale Palast.