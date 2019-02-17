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Названы победители 69-го Берлинского кинофестиваля

17 февраля 2019 13:01
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Новости Германии. Определились победители 69-го Берлинского кинофестиваля. «Золотого медведя» за лучший фильм получил израильтянин Надав Лапид, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названы победители 69-го Берлинского кинофестиваля-1

Названы победители 69-го Берлинского кинофестиваля-3

Картина «Синонимы» – совместный проект кинематографистов Франции, Израиля и Германии – рассказывает о молодом израильтянине, бывшем солдате, который пытается начать во французской столице новую жизнь.

Церемония награждения прошла вечером 16 февраля во дворце Berlinale Palast.

Названы победители 69-го Берлинского кинофестиваля-6

Названы победители 69-го Берлинского кинофестиваля-8

# Кино # Кино # Фотофакт

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