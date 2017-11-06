Эволюция: творческий путь Эммы Стоун

Эмму Стоун можно смело называть главной актрисой уходящего года. «Ла-Ла Ленд», премия «Оскар», первое место в списке самых высокооплачиваемых артисток – о подобном можно только мечтать.

Для своих лет Эмма добилась действительно многого, но ее скромность и поведение вне экрана не могут не восхищать. Стоун признается, что боится смотреть фильмы со своим участием, до сих пор удивляется вниманию папарацци и обычных прохожих, краснеет, когда ее называют красивой и не понимает, за что ей платят огромные гонорары. В отличие от других молодых актрис, имя Эммы не связано с чередой скандалов – она не строит из себя активистку и защитницу всех и вся (привет, Бри Ларсон), не делает нелепых заявлений и не оскорбляет своими словами целые народы (в пример Дженнифер Лоуренс).

Лучшие образы Эммы Стоун смотрите здесь.

Мы любим Эмму Стоун за ее отличное чувство юмора, постоянный позитив, широкую улыбку и отличные роли в кино. Давайте вместе проследим основные этапы биографии актрисы и вспомним ее лучшие фильмы.