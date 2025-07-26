В Камбодже из-за конфликта с Таиландом погибли 13 человек и более 70 пострадали

Таиланд объявил военное положение в районах на границе с Камбоджей. Бои идут в 12 районах. Количество жертв растет с обеих сторон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 200 тысяч человек эвакуированы в пункты временного размещения. Накануне Таиланд расширил наступление вглубь камбоджийской территории.

Почти все уехали, город практически опустел. Только следователи полиции остались для наблюдения за порядком в районе. С самого начала я не думал об эвакуации, хочу остаться на своей земле охранять дом. Моя семья пока разместилась в убежище.

Напомним, конфликт между странами вспыхнул накануне и быстро перерос из перестрелок в интенсивные бомбардировки вдоль границы. Камбоджа применила системы залпового огня, а Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. Кроме того, стороны понизили уровень своих дипломатических отношений. Закрыты все сухопутные погранпереходы. Посреднические услуги в разрешении конфликта уже предложили Китай, Малайзия и США. А Совбез ООН провел экстренное заседание.