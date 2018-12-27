От полёта на Луну до победителя Канн. Десять лучших фильмов 2018 года

Завершается год, поэтому настало время подводить итоги. Кинокритик Антон Коляго помог нам собрать десять лучших фильмов года, которые выходили в белорусский прокат в 2018 – о некоторых вы могли слышать и в прошлом году, но на экранах кинотеатров они появились позже. Среди картин, которые вошли в этот список – фильм о первом полете человека на Луну, хоррор о выживании среди «ушастых» монстров, победитель Каннского кинофестиваля и мультфильм о Человеке-пауке. В нашем списке картины не упорядочены от лучшей к худшей – здесь собраны фильмы, на которые можно и нужно обратить внимание. Вместо традиционных кинопремьер – все, что вы могли пропустить в кинотеатрах. Тихое место

Фото: Jonny Cournoyer. Paramount Pictures

Антон Коляго:

Почти бессловесный фильм о молодом отце, который вместе с двумя детьми и беременной женой пытается налаживать хозяйство в условиях тихого апокалипсиса – Землю заполонили слепые монстры, атакующие, как только поблизости кто-то издает любой звук. Крайне изобретательный акустический хоррор, заставивший даже самых суетливых зрителей замереть на все полтора часа, — о том, что родительские инстинкты никуда не исчезают даже во время инопланетного вторжения и именно это всех нас спасёт. Дикая жизнь

Фото: imdb.com

Антон Коляго:

Еще один фильм о семье и апокалипсисе, только в отношениях, – скромный, но весьма выдающийся режиссерский дебют актера Пола Дано из «Нефти». Молодые супруги и их сын-подросток маются в постоянных переездах из одной глухой провинции в другую. Инфантильный Джерри уезжает, наконец, зарабатывать на тушении пожаров, Джанет тем временем начинает крутить роман с местным толстосумом, а застенчивый 14-летний Джо оказывается предоставлен сам себе. Вдумчивая и созерцательная ретро-версия «Нелюбви» про взросление через одиночество, где Кэри Маллиган сыграла свою лучшую роль. Человек на Луне

Фото: Daniel McFadden. Universal Studios

Антон Коляго:

Дэмьен Шазелл – самый успешный из голливудских режиссеров-миллениалов –доказал, что может дать джазу и не в своем клубе. Его большой студийный проект о первом полете человека на Луну оказался для космического байопика удивительно камерной, наполненной тихой печалью и, неожиданно, снова музыкально-симфоничной картиной о буквальном эскапизме и внутреннем космосе самого Нила Армстронга. Более-менее «Одержимость», встретившаяся с «Манчестером у моря» и поздним Терренсом Маликом в ангарах NASA, которая, кажется, обидно пролетит мимо всех предполагавшихся наград. Человек-паук: Через вселенные

Фото: Sony Pictures Animation

Антон Коляго:

Почти под самый конец года на экранах появился по-настоящему революционный мультфильм о Человеке-пауке, который среди всех супергеройских кинокомиксов по своей эстетике оказался наиболее близок, собственно, к комиксу. Затертая история претерпела серьезные изменения: Питер Паркер умирает чуть ли не в самом начале, вместо него в роли Паука появляется сначала подросток Майлз Моралес, а потом и еще пять Спайдерменов из разных измерений. Бешеный метамодернистский балаган, с искренностью покойного Стэна Ли рассказывающий о том, что каждый из нас – тоже отчасти супергерой. Призрачная нить

Фото: Laurie Sparham. Focus Features

Антон Коляго:

Напыщенный модельер Рейнольдс Вудкок обшивает чуть ли не всю богему послевоенного Лондона, не выходя из мастерской даже для того, чтобы найти себе новую музу – их прямо в дом приводит сестра – но однажды влюбляется в провинциальную простушку. Подчеркнуто британская драма американца Пола Томаса Андерсона о токсичных (в том числе и в прямом смысле) отношениях и фальшивом гении, изысканная, страшная и фарсовая. Во время съемок величайший актер современности Дэниел Дэй-Льюис так глубоко ушел в образ, что впал в депрессию и затем оставил актерскую карьеру, не дождавшись четвертого «Оскара». Магазинные воришки

Фото: imdb.com

Антон Коляго:

Вручение «Магазинным воришкам» главной награды Каннского кинофестиваля многие восприняли со скепсисом – простая, тихая и светлая драма о вечных ценностях совсем не выглядит как главное кинооткровение года. Отличным фильмом от этого, впрочем, она быть не перестает. Японский мастер Хирокадзу Корээда ведет размеренное описание быта семейства бедняков, отец которого подворовывает разную мелочь в магазинах, а однажды «крадет» в дом нового ребенка, под конец резко перебивая его мощным твистом и серией максимально неудобных, но важных вопросов традиционному институту семьи. Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Фото: Merrick Morton. Twentieth Century Fox

Антон Коляго:

Хитовая картина ирландского драматурга Мартина МакДоны, оказавшаяся слишком бескомпромиссной и неудобной для Американской киноакадемии. Букмекеры долго вели фильм к главному «Оскару», а в итоге наградами были отмечены только монументальные актерские работы Сэма Рокуэлла и Фрэнсис МакДорманд. Почти театральная зарисовка о жутковато-унылой американской глубинке и бойкой женщине, берущей в свои руки спущенное на тормозах расследование убийства дочери, сдобренная горькой иронией и верой в то, что сквозь трещины даже в самой черной душе может просочиться свет. Леди Берд

Фото: imdb.com

Антон Коляго:

Первый самостоятельный фильм главной актрисы американского инди Греты Гервиг, рассказывающий историю взросления знакомыми словами, но собственным голосом. Шебутная школьница по прозвищу Леди Берд красит волосы в розовый, ругается с матерью, влюбляется в томного хулигана и вообще бурно проводит выпускной год. Импульсивная и искренняя драма с финалом, на котором невозможно удержаться от слез – все, кто когда-то подростком перебрался из провинции в большую столицу понимают, о чем мы. Экстаз

Фото: imdb.com

Антон Коляго:

Ураганно-экзистенциальное кино про темные стороны свободы, стремящееся воздействовать на зрителя почти на физическом уровне. Получится далеко не со всеми, но, как минимум, опыт у каждого будет незабываемым. Французские танцоры репетируют в старом спортзале, флиртуют, пьют из общего чана сангрию. Позже выяснится, что в напиток кто-то добавил наркотик и все мероприятие превратится в полнейшее коллективное безумие. При всех вызывающих внешних факторах – самый «дружелюбный» и понятный фильм гениального провокатора Гаспара Ноэ. Между рядами

Фото: Sommerhaus Filmproduktion