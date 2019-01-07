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«Золотой глобус-2019»: рассказываем о главных наградах

07 января 2019 12:54
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Новости Беларуси. Премию «Золотой глобус» вручили в Лос-Анджелесе. Лучшими фильмами стали комедия «Зеленая книга» и драма «Богемская рапсодия», посвященная рок-группе Queen, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Золотой глобус-2019»: рассказываем о главных наградах-1

«Золотой глобус-2019»: рассказываем о главных наградах-3

Из актрис лучшей стала Гленн Клоуз за роль в картине «Жена». А лучшим режиссером назвали Альфонсо Куарона за фильм «Рома».

«Золотой глобус-2019»: рассказываем о главных наградах-6

Отметим, премия «Золотой глобус» присуждается каждый год Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде. Позолоченные статуэтки получают победители более чем в 20 номинациях.

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# Кинопремия «Золотой Глобус» # Кино # Гленн Клоуз # Альфонсо Куарон # Фотофакт

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