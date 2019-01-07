«Золотой глобус-2019»: рассказываем о главных наградах

Новости Беларуси. Премию «Золотой глобус» вручили в Лос-Анджелесе. Лучшими фильмами стали комедия «Зеленая книга» и драма «Богемская рапсодия», посвященная рок-группе Queen, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из актрис лучшей стала Гленн Клоуз за роль в картине «Жена». А лучшим режиссером назвали Альфонсо Куарона за фильм «Рома».