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Актёр Владимир Машков уходит из кино

15 февраля 2019 14:29
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Новости России. Владимир Машков объявил об уходе из кино.

Об этом сообщает «Пятый канал». По словам народного артиста России, на кино нужно тратить много времени, которого у него нет.

Владимир Машков (в интервью «Пятому каналу»):
Кино – это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось.

Как долго будет длиться перерыв и планирует ли актер возвращаться в кино в будущем – неизвестно. В 2019 году на экраны выйдут две картины с участием Владимира Машкова.

Актёр Владимир Машков уходит из кино-1

Фото: instagram.com/tot_mashkov

В минувшем году Машков возглавил Московский театр-студию Олега Табакова после смерти легендарного актера.

На счету 55-летнего Владимир Машкова роли в фильмах «Вор», «Экипаж», «Движение вверх», «Сирота казанская», а также сериалах «Ликвидация» и «Родина».

Несколько лет назад с актером произошла неожиданная ситуация на дороге.

Владимир Машков возглавил спасение утят в центре Москвы (смотрите здесь).

# Звезды # Кино # Владимир Машков # Фотофакт

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