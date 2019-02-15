Актёр Владимир Машков уходит из кино

Новости России. Владимир Машков объявил об уходе из кино.

Об этом сообщает «Пятый канал». По словам народного артиста России, на кино нужно тратить много времени, которого у него нет.

Владимир Машков (в интервью «Пятому каналу»):

Кино – это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось.

Как долго будет длиться перерыв и планирует ли актер возвращаться в кино в будущем – неизвестно. В 2019 году на экраны выйдут две картины с участием Владимира Машкова.