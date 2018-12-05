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Названы десять лучших фильмов 2018 года

05 декабря 2018 09:10
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Новости США. Названа десятка лучших фильмов уходящего года.

Список опубликовал Американский институт киноискусства – он занимается сохранением кинематографического наследия США.

В дестяку были включены режиссерский дебют Брэдли Купера «Звезда родилась», драма Йоргоса Лантимоса «Фаворитка», «Черная пантера» Райана Куглера, фильм ужасов Джона Красински «Тихое место».

Названы десять лучших фильмов 2018 года-1

«Тихое место». Фото: Paramount Pictures

Кроме этих работ в топ-10 попали фильм Роба Маршалла «Мэри Поппинс возвращается», «Восьмой класс» Бо Бернэма, «Если Бил-Стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Черный клановец» от режиссера Спайка Ли, «Дневник пастыря» Пола Шредера и «Зеленая книга» Питера Фаррелли.

Совет кинокритиков США назвал фильм года (читайте здесь).

Картины распределены не по местам – в десятке отмечены самые яркие фильмы года по версии института.

Названы десять лучших фильмов 2018 года-4

«Дневник пастыря». Фото: imdb.com

Также специальную награду получил фильм Альфонсо Куарона – «Рома», отмеченный наградой на Венецианском кинофестивале.

Названы десять лучших фильмов 2018 года-7

«Рома». Фото: Alfonso Cuaron

Зачастую фильмы, которые представлены в списке, становятся номинантами на премию «Оскар».

# Кино # Кино # Альфонсо Куарон # Йоргос Лантимос # Фотофакт

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