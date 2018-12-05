Названы десять лучших фильмов 2018 года
Новости США. Названа десятка лучших фильмов уходящего года.
Список опубликовал Американский институт киноискусства – он занимается сохранением кинематографического наследия США.
В дестяку были включены режиссерский дебют Брэдли Купера «Звезда родилась», драма Йоргоса Лантимоса «Фаворитка», «Черная пантера» Райана Куглера, фильм ужасов Джона Красински «Тихое место».
«Тихое место». Фото: Paramount Pictures
Кроме этих работ в топ-10 попали фильм Роба Маршалла «Мэри Поппинс возвращается», «Восьмой класс» Бо Бернэма, «Если Бил-Стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Черный клановец» от режиссера Спайка Ли, «Дневник пастыря» Пола Шредера и «Зеленая книга» Питера Фаррелли.
Совет кинокритиков США назвал фильм года (читайте здесь).
Картины распределены не по местам – в десятке отмечены самые яркие фильмы года по версии института.
«Дневник пастыря». Фото: imdb.com
Также специальную награду получил фильм Альфонсо Куарона – «Рома», отмеченный наградой на Венецианском кинофестивале.
«Рома». Фото: Alfonso Cuaron
Зачастую фильмы, которые представлены в списке, становятся номинантами на премию «Оскар».