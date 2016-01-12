Ди Каприо не одинок: 11 звезд, которые не получили ни одного «Оскара»

У Леонардо Ди Каприо целых три раза вырывали победу буквально из-под носа. Многие верили, что на прошлогоднем вручении ему суждено было взять статуэтку за свою бесподобную игру в «Волке с Уолл-Стрит». Но не тут-то было: Мэттью Макконахи вручили приз как лучшему актеру за «Далласский клуб покупателей». Получается, что Лео был номинирован на «Оскар» 4 раза, но все безрезультатно. На самом деле, сегодня немало знаменитостей с большой буквы, которым, как и ему, киноакадемия не раз (а то и не три, четыре) подавала надежду на получение заветной статуэтки, но потом рушила ее... Так кто же те звезды Голливудских холмов, чьи полки до сих пор пустуют? 1. Леонардо Ди Каприо

Ему доставались главные роли в ряде блестящих картин, начиная с «Титаника» и «Ромео и Джульетты», заканчивая «Началом» и «Великим Гэтсби». И все же в течение 20 лет после первой номинации ему так и не посчастливилось стать обладателем премии. Если так и дальше пойдет, то актеру не хватит и всей жизни, чтобы, наконец, заполучить «Оскар». 2. Бред Питт

Фильмы с участием Питта не раз получали хорошие отзывы критиков. Несмотря на это, лауреатом этой премии он так и не стал. Однако Брэд был одним из продюсеров ленты «12 лет рабства», удостоенной приза в главной категории – «Лучший фильм». 3. Гленн Клоуз

Ее выдвигали на «Оскар» целых 6 раз, но победить в своей категории актрисе так и не удалось. По правде говоря, имея на руках 3 премии «Тони» (за достижения в области американского театра), 2 «Золотых Глобуса» и 3 телевизионные премии «Эмми» за лучшую актерскую игру, она вряд ли сильно огорчена. 4. Джонни Депп

Благодаря ролям в таких картинах, как «Эдвард Руки-ножницы», сага о «Пиратах Карибского моря», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Суини Тодд», Джонни Депп показал все разнообразие своей актерской натуры. К сожалению, Академия в таком богатстве не до конца убеждена, хотя и заявляла его кандидатуру 3 раза. 5. Мишель Пфайффер

За 30-летнюю карьеру Мишель претендовала на золотую статуэтку в 3 разных номинациях. Однако премию ей так и не присудили, даже за прекрасное исполнение главной роли в «Бриолине 2». 6. Сэр Иэн Маккелен

Пусть он и один из самых выдающихся британских актеров театра и кино, но, по всей видимости, этого мало для того, чтобы сэр Иэн смог унести с собой «Оскар». Последний раз его номинировали только в 2001 году за роль Гэндальфа Серого в первой части «Властелина колец». И все 15 лет он провел лишь в мыслях о реальной награде. 7. Том Круз

Из-за всей шумихи вокруг личной жизни Тома Круза легко забыть, что ведь по профессии он актер... За всю карьеру его выдвигали 3 раза, но лауреатом «Оскара» он не стал. 8. Эми Адамс

Конечно, Эми Адамс не самая престижная актриса в этом списке, но за все время она была заявлена в 5 номинациях. Правда, уходила, как и все в этом списке, ни с чем. В 2014 в гонке за звание «Лучшей актрисы» звезду «Аферы по-американски» обогнала Кейт Бланшетт. 9. Тони Коллетт

Хотя критики не раз хвалили ее роли, но, увы. 10. Юэн Макгрегор

Среди бесчисленного количества ролей актера значатся и такие, как «На игле», «Мулен Руж» и «Звездные войны». Тем не менее стать обладателем премии ему не посчастливилось, более того, его даже не удостоили ни одной номинацией. 11. Бил Мюррей