Во славу Станиславского: 5 самых впечатляющих подготовок к роли

Для каждого стоящего актера сложный процесс подготовки к роли в порядке вещей, но далеко не каждый способен зайти дальше определенного предела. Не могут не впечатлять старания Марго Робби, которая за короткий срок освоила азы фигурного катания для «Тони против всех», уважения заслуживает Марк Стулберг, научившийся для «Формы воды» практически чистому русскому произношению, но история знает примеры, когда подготовка актера к роли граничила с безумием. Мы вспомнили для вас пять наиболее впечатляющих вживаний в образ, для которых звездам пришлось совершить невероятное. 5-ое место: Хилари Суонк – «Парни не плачут»

Фото: imdb.com

Фото: Glamour

История кино знает много примеров экранных превращений мужчин в женщин и наоборот, но ни один актер не делал для этого так много как Хилари Суонк. «Парни не плачут» не комедия, а психологическая драма, так что начинающей актрисе пришлось не просто остричь волосы и бинтовать грудь – во время всего съемочного процесса Суонк жила в образе своего персонажа Брендона Тины не только перед камерой, но и дома. Хилари была настолько убедительна, что даже ее соседи пребывали в уверенности, что девушка уехала, а в доме временно живет ее брат! Роль в фильме была для Суонк практически первой, за съемки актрисе заплатили смешные по голливудским меркам 3 тысячи долларов, но она была так убедительна, что получила за свое перевоплощение «Оскар» и проложила себе дорогу в блестящую карьеру. 4-ое место: Хоакин Феникс – «Я все еще здесь»

Фото: imdb.com

Фото: THR

Культурный эксперимент друзей Хоакина Феникса и Кейси Аффлека впечатляет не только тем безумием, которое получилось у них в итоге, но и тем, что его последствия актеры расхлебывают до сих пор. Несколько лет Феникс убеждал всех в том, что он устал от жизни актера и решил уйти в рэп-музыканты, а Аффлеку поручил снять о своей трансформации фильм. Хоакин отрастил бороду, безумно вел себя на публике, дал серию настолько странных интервью, что порой ведущим приходилось прерывать эфиры, и растерял множество влиятельных знакомых. Друзья пудрили публике мозги три года, а потом заявили, что все это был обычный розыгрыш и они просто хотели понаблюдать за тем, как охотно люди верят разным реалити-шоу. Розыгрыш-розыгрышем, но после него многие до сих пор сомневаются в психическом здоровье Феникса. 3-е место: Кристиан Бэйл – «Машинист»

Фото: imdb.com

Фото: Vanity Fair

Терять и набирать для роли вес дело обычное, но никто не делает это так часто как Кристиан Бэйл. За свою карьеру он порядка десяти раз превращал себя из скелета в здоровяка и наоборот, но особенно сильно впечатляет его преображение для роли в «Машинисте». Актер четыре месяца сидел на диете, потребляя в день всего одно яблоко, стакан воды и изредка стакан виски. Он потерял 28 килограмм и хотел избавиться еще от десяти, но ему пришлось остановиться из-за строжайшего запрета врачей. Блестяще отыграв в «Машинисте» роль дистрофика, Бэйл тут же преступил к превращению себя в Бэтмена – он стал единственным актером, готовящимся к этой роли не в качалке, а поедая мороженое и пиццу. 2-ое место: Эдриан Броуди – «Пианист»

Фото: imdb.com

Фото: People

«Пианист» Романа Полански впечатляющее кино, но еще более впечатляет подготовка Эдриана Броуди к роли еврейского музыканта, чудом выжившего в оккупированной Польше. Актер и так отличается худощавым телосложением, но для фильма он похудел еще на 14 килограмм. Чтобы быть убедительным в роли лишившегося всего человека, Броуди продал квартиру в Нью-Йорке, дорогой автомобиль, выбросил компьютер и мобильный телефон и даже расстался с девушкой. Актер несколько месяцев жил затворником, истязал себя голодом и все это время оттачивал мастерство в игре на пианино. Мучения актера вылились в затяжную депрессию и сделали его самым молодым в истории актером, получившим «Оскар» за лучшую мужскую роль. 1-ое место: Дэниел Дэй-Льюис – «Последний из могикан»

Фото: imdb.com

Фото: Daily