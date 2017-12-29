Критики назвали самые недооцененные фильмы 2017 года

Авторитетное издание Variety подвело итоги года и составило список самых недооцененных фильмов 2017 года, обделенных зрительским вниманием.

«Убийство священного оленя». Фото: imdb.com

На первое место Variety поставил картину греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» с Колином Фарреллом и Николь Кидман в главных ролях. Необычный фильм о странных семейных отношениях собрал в прокате всего $2,3 млн, но получил высокие оценки и стал «новым словом в кинематографе».

«Затерянный город Z». Фото: imdb.com

На втором месте оказался «Затерянный город Z». Удивительный и по-хорошему старомодный фильм об отважных исследователях джунглей пришелся не по душе воспитанной блокбастерами аудитории. Замыкает тройку «Битва полов» с Эммой Стоун и Стивом Каррелом об известном теннисном матче.

«Ферма «Мадбаунд». Фото: imdb.com

В список попали картины «Сильнее» с Джейком Джилленхолом о пострадавшем во время Бостонского марафона мужчине, «Ферма «Мадбаунд» о проблеме расизма в послевоенной Америке, «Патти Кейкс» про белую рэпершу, «Пляжные крысы» о сложной жизни бруклинского подростка.

«История призрака». Фото: imdb.com

Оказалась среди недооцененных фильмов «История призрака» − картина, дающая совершенно новый ответ на вопрос о загробной жизни и человеческом предназначении. В список попали «Персональный покупатель» с актерским бенефисом Кристен Стюарт и «Хорошее время», в котором мощную игру демонстрирует Роберт Паттинсон.

«Персональный покупатель». Фото: imdb.com

Замыкают список британская картина о съемках патриотического кино во время Второй мировой войны «Их звездный час», немецкий фильм о потерявшей во время теракта семью женщине «На пределе» и французский хит о проблеме СПИДа «120 ударов в минуту».

«Их звездный час». Фото: imdb.com