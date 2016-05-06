Каннский кинофестиваль-2016: самые ожидаемые фильмы и потенциальные победители

Международный Каннский кинофестиваль один из старейших в мире. Первый раз критики и деятели киноискусства собрались на Лазурном Берегу в 1946 году, а фестиваль нынешнего года уже 69 по счету. Именитые и начинающие режиссеры из Европы, Америки, Африки, Азии и Австралии выдвигали на соискание золотых и серебряных наград десятки картин, но только немногие из них смогли попасть в основную программу и в «Особый взгляд». Каждый год Канны пополняют мировую коллекцию несколькими лентами и этот год не должен стать исключением. Уже 22 мая мы узнаем победителей, а пока давайте посмотрим на те фильмы из основной программы, у которых больше всего шансов запомниться и полюбиться зрителям и критикам. «Джульетта» (Испания) реж. Педро Альмадовер

Долгожданное возвращение на фестиваль главного испанского режиссера современности обещает быть грандиозным. Фильм расскажет историю женщины по имени Джульетта в двух временных плоскостях: наше время и тридцать лет назад. После вышедшей в 2013 году комедии «Я очень возбужден» режиссер снова возвращается к привычному ему жанру психологической драмы и, судя по всему, преуспевает в этом – букмекеры называют «Джульетту» главным претендентом на получение Золотой ветви за лучший фильм. «Персональный покупатель» (Франция) реж. Оливье Ассайас

Лента о молодой американке, которая живет в Париже и работает у знаменитостей в качестве личного ассистента по покупкам. После смерти своего брата-близнеца она обнаруживает в себе способность общаться с духами умерших… Вторая после «Зильс-Мария» работа режиссера Оливье Ассайаса с Кристен Стюарт. Те критики, которые уже увидели фильм, высоко оценили работу Кристен и записали девушку в шорт-лист главных претенденток на звание лучшей актрисы. Напомним, что в прошлом году ей уже удалось стать первой в истории американкой, получившей премию «Сезар» (за все ту же «Зильс-Марию»). Посмотрим, что подарит Франция Стюарт в этом году. «Незнакомка» (Бельгия) реж. Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн



Фото: Адель Энель

Однажды вечером, закончив прием пациентов, Женни решает не открывать дверь позднему посетителю ее хирургического кабинета. На следующий день полиция информирует ее о том, что неподалеку было найдено тело неизвестной девушки. Испытывая тайные угрызения совести, Женни пытается самостоятельно установить личность незнакомки… Новый фильм братьев Дарденнов (у которых на двоих целых двенадцать наград Каннского фестиваля) входит в топ-5 потенциальных победителей этого года, а исполнившая главную роль Адель Энель имеет все шансы унести домой награду лучшей актрисы. «Это всего лишь конец света» (Канада) реж. Ксавье Долан

Новый фильм канадского вундеркинда Долана зрители и критики ждут с особым трепетом. 27-летний режиссер уже имеет в своем багаже два приза Канн, причем первый он получил в 20 лет! В новой картине речь пойдет об успешном писателе Луи, который после двенадцатилетней разлуки возвращается домой, чтобы сообщить близким о том, что скоро умрет. Долан собрал в своем фильме минимальный актерский состав, в который, тем не менее, входят сплошь звезды французского кино. Луи сыграл Гаспар Ульель, а компанию ему составили Марион Котийяр, Венсан Кассель и Леа Сейду. Ульель и Кассель занимают лидирующие строчки претендентов на награду лучшему актеру у букмекеров. «Каменная болезнь» (Франция) реж. Николь Гарсия

Еще один французскоязычный фильм с Марион Котийяр в главной роли. Действие ленты происходит после Второй мировой войны и охватывает 20 лет жизни страстной, свободной духом женщины, которая, состоя в браке без любви, влюбляется в другого человека. Поставила фильм актриса Николь Гарсия, которая в последние годы зарекомендовала себя неплохим режиссером. Картина вряд ли может рассчитывать на награды, но обратить внимание на нее определенно стоит хотя бы из-за ведущих актеров – вторую главную роль играет прекрасный Луи Гаррель. «Патерсон» (США) реж. Джим Джармуш

Новая лента главного меланхолика современного кинематографа обещает быть исполнена по всем правилам самого Джармуша. Это полотно о водителе автобуса по имени Патерсон, который живет в городке под названием Патерсон. Каждый день он ездит по своему привычному маршруту, наблюдает через окно за городом и его жителями, слышит фрагменты разговоров. Вечерами он пишет стихи, гуляет с собакой, выпивает кружку пива, а после ночи все повторяется снова… Джармуш обладает уникальным даром снимать фильмы, в которых на первый взгляд ничего не происходит, но оторваться от экрана неимоверно сложно. Канны любят режиссера и при любом удобном случае стараются ему что-то вручить, но в этом году из команды «Патерсона» больше шансов на награду у сыгравшего главного героя Адама Драйвера. Так же картина может претендовать на награду за лучший сценарий, а сам Джармуш еще и на приз за свой документальный проект «Gimme Danger». «Лавинг» (США) реж. Джефф Николс

Претендент на главный приз фестиваля – фильм, снятый на беспроигрышную тему расизма. Это рассказ о паре Ричарда и Милдред Ловинг, которые в 1958 году отстаивали свои права на межрасовый брак, но были приговорены к тюремному заключению. Несколько лет назад Джефф Николс получил два второстепенных приза за фильм «Укрытие», а спустя год был номинирован уже на главную награду за трогательную картину «Мад». В этом году у режиссера есть все шансы получить заветную ветвь, тем более, что продюсерами ленты выступили не последние люди, а главные роли сыграли Джоэл Эдгертон, Майкл Шенон и Рут Негга. «Девушка (Служанка)» (Южная Корея) реж. Пак Чхан-ук

Взорвав в 2004 году умы жюри каннского фестиваля и совершенно нокаутировав обычных зрителей своим «Олдбоем», режиссер Пак Чхан-ук третий раз штурмует Лазурный Берег. Его новая лента о двух гениальных мошенниках, которые долгое время успешно грабят японских богачей. Приступая к новому делу, воровка притворяется служанкой и поступает на службу в богатый дом, но на этот раз все пошло не так, как планировала парочка... Букмекеры до сих пор не дали внятных прогнозов по этой картине и их можно понять: от Чхан-ук можно ждать чего угодно. Но обычные зрители с нетерпением ждут фильм и надеются повторить катарсис, полученный от просмотра «Олдбоя». «Последнее лицо» (США) реж. Шон Пенн

Первая режиссерская работа Шона Пенна с 2007 года. По сюжету директор международной гуманитарной организации в Африке встречается с врачом гуманитарной помощи во время политической революции. Вместе им предстоит пережить эти непростые времена. Фильм уже давно числится во всех списках самых ожидаемых и это неудивительно – последняя режиссерская работа Пенна «В диких условиях» имела невероятный успех на фестивалях и у зрителей. Пока непонятно получилось ли у Пенна повторить достижения своей прошлой картины (тем более что по жанру фильмы совершенно противоположные), но добротный актерский состав из Шарлиз Терон, Хавьера Бардема, Жана Рено, Джареда Харриса и любимицы Канн Адель Экзаркопулос заставляет верить в успех. «Она» (Нидерланды) реж. Пол Верховен

Долгожданный фильм легендарного режиссера, который с 2012 года ничего не снимал. Новый проект Верховена о женщине Мишель, которая за неделю до Рождества приходит в себя на полу в своей квартире. Она была изнасилована и жаждет отомстить своему преследователю. Между ним и женщиной завязывается психологическая игра в кошки-мышки... Звучит невероятно, но единственная номинация Верховена на Золотую пальмовую ветвь была за весьма сомнительный «Основной инстинкт» в далеком 1992. В этом году у мэтра есть все шансы заработать своему новому фильму сценарную награду и уже третий приз за лучшую женскую роль для блистательной Изабель Юппер. «Неоновый демон» (Дания) реж. Николас Виндинг Рефн

Сняв в 2011 году замечательный «Драйв» с Райаном Гослингом, а спустя два года с ним же весьма сомнительный, но успешный «Только Бог простит», Виндинг Рефн незаметно выбился в ряды любимчиков Канн. И в этом году вовсю нацелен на победу. Его новая картина о начинающей модели Джесси, которая переезжает в Лос-Анджелес и попадает в видение группы одержимых красотой девушек, готовых пойти на что угодно ради того, чтобы заполучить ее молодость и жизненную силу. Мнения критиков, которые уже успели посмотреть фильм, резко расходятся, но это только подогревает интерес к проекту. Главную роль в постановке сыграла юная Эль Фаннинг, которая всерьез претендует на звание лучшей актрисы фестиваля. В этом году у фестиваля невероятно интересная внеконкурсная программа. На ней покажут ретро-комедию с Райаном Гослингом и Расселом Кроу «Славные парни», финансовый триллер от Джоди Фостер «Финансовый монстр» и долгожданную экранизацию сказки «Большой и добрый великан» от Стивена Спилберга, главную роль того самого великана в которой исполнил новоиспеченный обладатель «Оскара» Марк Райлэнс. Откроет же фестиваль новая картина Вуди Аллена «Светская жизнь» с Джесси Айзенбергом, Кристен Стюарт, Блейк Лайвли, Кори Столлом и Стивом Кареллом.

к/ф «Славные парни» реж. Шейн Блэк

к/ф «Финансовый монстр» реж. Джоди Фостер

к/ф «Большой и добрый великан» реж. Стивен Спилберг