10 хороших фильмов 2017 года, которых не было на экранах кинотеатров

Каждую неделю мы делаем обзор кинопремьер и советуем вам лучшие новинки, которые выходят на большие экраны. Но далеко не все достойные картины попадают в прокат. Каждый год за пределами кинотеатров остаются десятки замечательных фильмов, которые всецело заслуживают вашего внимания. 2017 год тоже не обошелся без таких картин: мы выбрали из них десять самых лучших и необычных и хотим рассказать вам о них. «В этом мире я больше не чувствую себя как дома»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Этот фильм с причудливым названием победил в этом году на самом престижном в мире инди-фестивале «Сандэнс». На первый взгляд, совершенно обычная история о странной парочке – забитой жизнью медсестре Рут и ее чудном соседе Тони, которые объявляют охоту троице наркоманов, ограбивших дом Рут. Вот только это вовсе не детективная история. Картина исследует переживания человека, которого настолько дезориентирует вторжение на собственную территорию, что он теряет всякую связь с реальностью. Благо, что кино это не мрачное, а достаточно забавное и остроумное – из-за такого подхода к двум не особо приятным персонажам в конце фильма невозможно испытывать ничего, кроме искренней жалости и сочувствия. «Детройт»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Кэтрин Бигелоу все еще остается единственной женщиной-режиссером, получившей за свою работу «Оскар». Себе она изменять не собирается и продолжает снимать суровые мужские картины, к которым относится и «Детройт». Это фильм о печальных событиях 1967 года, когда глупый розыгрыш в одной из гостиниц города повлек за собой одно из самых страшных преступлений в современной истории США. Возможно, «Детройт» несколько уступает лучшим фильмам Бигелоу, но это не повод его игнорировать. В картине тема расизма и притеснений поднята с совершенно неожиданной стороны и раскрыта с необычного ракурса. В фильме множество замечательных актерских работ темнокожих артистов (первая скрипка «Детройта» у Джона Бойенги – штурмовик Финн из новых «Звездных войн»), но совершенно выдающуюся игру демонстрирует британец Уилл Поултер из «Выжившего» и «Бегущего по лабиринту» − при правильном позиционировании фильма он вполне бы мог претендовать на «Оскар». «Зови меня своим именем»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Вообще, «Зови меня своим именем» еще вполне может оказаться на экранах кинотеатров – сразу после премии «Оскар» в следующем году, где картина непременно станет одним из главных триумфаторов, но до этого еще далеко, а насладиться этим фильмом, которому сами авторы дали определение «идиллия», можно уже сейчас. Картина эта о юном Элио, который вместе с родителями проводит лето на вилле в Италии. Жизнь парня беззаботна и легка, но все меняется, когда к его отцу, профессору археологии, приезжает в гости молодой аспирант Оливер, к которому Элио начинает безумно тянуть. Если небезызвестный фильм про однополую любовь «Лунный свет» непримиримо разделил аудиторию на два лагеря, то «Зови меня своим именем» нравится абсолютно всем. Это великолепная картина о том, что жизнь прекрасна, а в юном возрасте даже горе и печали идут на пользу и формируют личность. Так может, Киноакадемии нужно было немного повременить с «Лунным светом» и наградить более достойный фильм на ЛГБТ-тематику годом позже? «История призрака»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Музыкант К живет с женой М в небольшом доме в тихом пригороде. Однажды К погибает, а когда он приходит в себя в морге, то осознает, что теперь он призрак. Отныне К в длинной простыне вынужден безмолвно бродить по дому и наблюдать за М… «История призрака» снималась в атмосфере полнейшей секретности, и мир узнал про существование фильма незадолго до премьеры. В фильме всего два актера – Руни Мара, в роли переживающей потерю мужа женщины, и Кейси Аффлек, большую часть картины прячущийся под простыней (и очень напоминающий Карлсона из советского мультфильма). Это крайне тихое и медитативное кино, которое выдержат далеко не все, но для терпеливого зрителя «История призрака» может стать главным кинематографическим откровением года. «История семьи Майровиц»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

От маленького Дэни Майровица ждали блестящего будущего, но не сложилось. Мужчина не работал ни дня в своей жизни, зато вырастил потрясающе талантливую и умную дочку, но когда жена бросила Дэни, герой остался ни с чем. Он вынужден переехать в Нью-Йорк к отцу Гарольду – гениальному скульптору-неудачнику, которого искусство всегда заботило больше собственных детей. Вскоре к героям присоединяется еще и сводный брат Дэнни, которого тоже бросила жена и который понятия не имеет, что делать дальше… Новый фильм главного современного инди-постановщика Ноа Баумбаха с россыпью великолепных актеров. В кадре встречаются Дастин Хоффман, Бен Стиллер, Эмма Томпсон, Сигурни Уивер, Адам Драйвер, а главную драматическую (!) роль играет неожиданный Адам Сэндлер. Это совершенно потрясающая семейная трагикомедия, поднимающая кучу тем и провоцирующая на переосмысление собственной жизни. «Любовь – болезнь»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Банальный на первый взгляд ромком, который становится удивительным после того как узнаешь, что рассказанная в нем история совершенно реальна. Пакистанский комик Кумэйл Нанджиани играет самого себя, а Зои Казан – его жену Эмили Гордон. Это история о том, как после переезда в США семья пыталась заставить Нанджиани жениться на пакистанке, но сам он во время стэндап-выступления познакомился с Эмили, и у них начались отношения. Однажды девушка находит дома у Кумэйла отправленные родственниками фотографии «невест» и уходит от него. Парень пытается все объяснить, но Эмили заболевает и впадает в кому. Кумэйл мучается, потому что не успел рассказать правду любимой, и не может признаться семье, что полюбил белую девушку… Отличная мелодрама, сценарий которой написали сами Кумэйл и Эмили. В США фильм стал настоящим хитом, но он определенно заслуживает того, чтобы на него обратили внимание во всем мире. «Маленькое зло»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Замечательный комедийный фильм ужасов про удачливого риелтора Гари, который по уши влюбляется в женщину и женится на ней, не обращая внимания на ее темное прошлое и странного шестилетнего сына своей избранницы Лукаса. Вскоре Гари понимает, что Лукас самый настоящий дьявол, но борьбе с маленьким Люцифером мешают неожиданно проснувшиеся в мужчине отцовские чувства… «Маленькое зло» остроумно цитирует классику – в картине можно найти отсылки к «Омену», «Ребенку Розмари», «Изгоняющему дьявола», но это совершенно оригинальное и смешное кино, способное подарить полтора часа отличного настроения и превратить любой страх в остроумную шутку. «Окча»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Самый неоднозначный фильм Каннского кинофестиваля этого года. Острая сатира на мировые крупные корпорации, в необычной форме высмеивающая общество потребления. История дружбы четырнадцатилетней корейской девочки с огромной генномодифицированной свиньей и охотящейся на хрюшку корпорации-миллиардера – звучит абсурдно, но на деле это один из самых умных фильмов года. Режиссер Пон Чжун Хо безжалостно проходится по современности, техническому прогрессу, выворачивает наизнанку устоявшиеся штампы и заставляет известных актеров играть на грани своих возможностей. Тут потрясающая Тильда Суинтон изображает двух непохожих сестер, Джейк Джилленхол с пышными усами невероятно смешон, а Пол Дано с упоением играет предводителя местного «Гринписа». Такое экспериментальное кино не имело шансов попасть в широкий прокат, но насладиться им дома вам никто не помешает. «Приключения медведя Бригсби»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Всю свою жизнь 25-летний Джеймс прожил с родителями в бункере, потому что снаружи произошел радиационный взрыв. Все это время он рос на телевизионном сериале «Приключения медведя Бригсби» − поучительном шоу, годами воспитывающем его. Однажды бункер находит ФБР и Джеймс узнает, что никакого взрыва не было, родители ему не настоящие, а его любимый сериал был снят только для него одного. Парня возвращают в его настоящую семью, он довольно быстро принимает факт, что его всю жизнь обманывали, единственное, чего Джеймс принять не может – неоконченное шоу, учившее его все эти годы… Еще один странный в описании фильм, оказавшийся на самом деле замечательной умной трагикомедией. Сатира на воспитанных телевизором детей, которые совершенно разучились удивляться чудесам этой жизни, и не приспособлены существовать в обществе. Да, этот фильм чистейший эксперимент, но эксперимент, несомненно, удачный. «Сырое»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com