Кинопремьеры 28 декабря: баскетбол, богатыри и фестивальные хиты

Последняя в году премьерная неделя вышла скромной – главным фильмом недели будет российская картина о баскетболе «Движение вверх». Детей ждет новый мультфильм о приключениях знакомых богатырей, а для настоящих киноманов в ограниченный прокат выходит один из главных претендентов на будущий «Оскар». Ну и не стоит забывать, что «Звездные войны» все еще не ушли с экранов кинотеатров. «Движение вверх» реж. Антон Мегердичев

Фото: kinopoisk.ru

Некоторые победы меняют ход истории. Таким стал легендарный выигрыш сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет поражение потерпела великая команда США, хотя все считали, что обыграть непобедимых американцев невозможно! В победу не верил никто, кроме тренера советской сборной, который убедил в своей правоте сначала собственных игроков, а потом и весь мир. Российские кинематографисты продолжают искать в спортивной истории СССР новые вдохновляющие сюжеты. На сей раз создатели «Легенды №17» обратились к теме баскетбола и обошлись в новом фильме без Данилы Козловского. «Движение вверх» скроено по уже знакомым лекалам, но это и хорошо – зачем менять систему, если она все еще отлично работает. Хорошая режиссура, вдохновляющая история, крепкий актерский состав, отлично снятые спортивные матчи – в фильме есть все для того, чтобы обеспечить зрителям два часа нескучного времяпрепровождения. Про другие достойные российские фильмы о спорте читайте здесь. «Три богатыря и принцесса Египта» реж. Константин Феоктистов

Фото: kinopoisk.ru

В новогоднюю ночь Князь Киевский готовит праздничную речь, конь Юлий распаковывает подарки, а богатыри встречают странного паренька по имени Дурило, который оказывается тринадцатым месяцем. Дурило переживает из-за того, что никому не нужен и разрабатывает план – он хочет стать самым главным месяцем в году. Для этого ему нужно провести богатырей, попасть в Египет и воспользоваться древней магией, но сделать все это непросто, когда у тебя на пути встают легендарные воины земли Русской, а еще их жены, простоватый Князь, говорливый конь Юлий, добродушный Змей Горыныч и даже сами Дед Мороз с принцессой Нефертити. Студия «Мельница» все еще продолжает удерживать первенство в российской анимации, но восьмой (!) по счету мультфильм о приключениях былинных богатырей это уже слишком. Анимация осталась на том же высоком уровне, возможно, стала даже лучше, но вот с сюжетами у авторов все стало намного хуже. Хотя для малышей встреча под Новый год с любимыми героями придется по вкусу – большинство из них остались все такими же милыми и забавными, а конь Юлий и Князь по-прежнему способны рассмешить. Но вот для зрителей постарше «Принцесса Египта» может стать настоящей пыткой. «Не оставляй меня» реж. Биргитте Стэмозе

Фото: imdb.com

Балерина Дарлин после долгих лет работы в Нью-Йорке возвращается в родную Данию. Там ее возлюбленный Франс готовится ставить на сцене Королевского театра балет «Жизель», в котором Дарлин всю жизнь мечтала станцевать главную партию. Но старая травма дает о себе знать и женщине приходится забыть о главной роли. Она должна смириться с обстоятельствами и помочь любимому мужчине с постановкой, но центр внимания Франса все больше смещается на молодую балерину, которая теперь танцует партию Жизель. Датский фильм «Не отпускай меня» стал неожиданным хитом 2017 года благодаря своему искусному сочетанию психологии и танца. Через балет авторы фильма заглядывают во внутренний мир героев и бесстыдно демонстрируют зрителям их страхи, желания и истинные сущности. Отдаленно фильм Стэмозе напоминает знаменитого «Черного лебедя» Дарена Аронофски – в обеих лентах главные героини настолько уходят в искусство, что теряют себя, но датская картина вышла намного смелее и откровеннее голливудского собрата. В «Не отпускай меня» чарующая картинка, интересные персонажи и традиционная скандинавская холодность – образцовый представитель жанра. «Зови меня своим именем» реж. Лука Гуаданьино

Фото: imdb.com