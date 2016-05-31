Сладкий и гадкий: ирландскому мачо Колину Фаррелу исполняется 40 лет

В мире шоу-бизнеса у Колина Фаррелла репутация хуже некуда: мужественный и брутальный актер нещадно матерится, часто выпивает, регулярно дебоширит и слывет заядлым бабником. Но при всем этом практически никто не берется осуждать Фаррелла, наоборот – его поведение вызывает у масс почти восхищение. Его ни в чем не обвиняют, о нем только с улыбкой сплетничают – «во дает! вот это чувак!» «Я простой ирландский парень. Я – это я. И отношусь к людям так, как они этого заслуживают. А на статусы и регалии мне наплевать». Несмотря на свою публичную жизнь, Колин заботливый отец двух сыновей и он никогда не совершал таких скандальных поступков, которые могли бы навредить его карьере. А ведь его профессиональным достижениям можно только позавидовать – актер уже пятнадцать лет находится на самой вершине, и, похоже, сдавать позиций не собирается. Он переиграл всех возможных мерзавцев, но в его фильмографии немало и хороших парней; его герои наглые и самоуверенные, но, боже, как же он хорош в роли затюканного молчуна в «Мечте Кассандры»; он привычен нам в образе простого ирландского парня, но и ипостась величайшего полководца ему несказанно идет.

31 мая Колину Фаррелу исполняется 40 лет. К этому рубежу актер подошел с весьма внушительным багажом хороших фильмов и целой армией поклонников. О нем мечтают миллионы женщин, ему завидуют мужчины, а дети по всему миру с нетерпением ждут его в спин-оффе «Гарри Поттере» «Фантастические звери и места их обитания». Его персонаж Грейвс обещает быть нетипичным для Фаррелла, но ему не впервой играть подобные образы. Этому яркому и харизматичному артисту по плечу любая роль, и он неоднократно всем это доказывал. «Я был в Москве — очень недолго. Но я был в метро и видел там Ленина. Очень странно это, конечно. Хотя город мне понравился». Стю Шепард - «Телефонная будка» (2002)

К Джоэлю Шумахеру можно относится как угодно: можно обвинять его в том, что своим «Бэтменом и Робином» он загубил франшизу Бертона, можно критиковать его за плохой перенос на экраны мюзикла «Призрак оперы», можно обливать грязью за бездарное использование Николь Кидман и Николаса Кейджа в триллере «Что скрывает ложь», но с одним никто спорить не будет – именно этот режиссер открыл миру талант Колина Фаррелла. Дав шанс молодому актеру в военной картине 2000 года «Страна тигров», спустя два года Шумахер отдал актеру главную роль в фильме «Телефонная будка». Хотя, скорее это Фарреллу отдали фильм, т.к. успех этого камерного триллера целиком и полностью его заслуга. Снятая за смешные 13 миллионов в режиме реального времени лента, где все действие вращается вокруг мужчины, разговаривающего по телефону-автомату с киллером даже спустя четырнадцать лет поражает своей атмосферой. Колин Фаррелл в главной роли невероятный и без проблем удерживает на себе внимание зрителей все полтора часа хронометража. «В юности я мечтал о славе. Теперь же всё, что у меня ассоциируется с этим словом, — это старая присказка: бойтесь своих желаний». Александр Македонский – «Александр» (2004)

Были времена, когда имя Оливера Стоуна ассоциировалось с исключительно хорошим кино, но в новом тысячелетии все изменилось. С 1999 года режиссер не снял ни одной заслуживающей внимания картины, а его размашистый байопик «Александр» стал низшей точкой падения постановщика. Пеплум с актерами первой величины вышел затянутой, скомканной и откровенно скучной историей с ярко выраженным гомосексуальным подтекстом. Фильм феерично провалился в прокате, не собрав и части денег, заработанных ранее вышедшей «Троей» и принес своим создателям аж шесть номинаций на антипремию «Золотая малина». Коллин Фаррелл чуть не получил «награду» худшему актеру, но по нему видно, что он старался как мог. Просто в некоторых моментах фильма Фаррелл выглядит откровенно потерянным – видимо, ему трудно было играть по сценарию, в котором его герой то ли великий полководец, то ли терзаемый внутренними демонами романтик с потерянной душой. «Я думаю, политики врут за деньги. Похоже на актерство, но акте­ры хотя бы объявляют о том, что они врут». Валька – «Путь домой» (2010)

Фильм, сними который лет двадцать пять назад, создатели несомненно, получили бы обвинение в антисоветчине. История из 40-х годов о трех политзаключенных, которые сбегают из ГУЛАГа и через Монголию пытаются добраться домой, поставленная по книге белорусского поляка Славомира Равича. Трое главных героев совершенно разные по характеру, что приводит ко многим конфликтам. Джим Стерджесс играет молодого кроткого поляка Януша, который попадает в лагерь из-за того, что его сдала собственная жена, Эд Харрис изображает хитрого американского заключенного мистера Смита, но самая колоритная роль у нашего героя. Колин Фаррелл играет советского мужика Вальку, который даже после заключения в ГУЛАГе искренне верит в режим и считает Сталина героем. Если рассматривать фильм отдельно от политического контекста, то это весьма крепкая жизнеутверждающая драма о силе человеческого духа. Ну а тем, кому патриотизм все же помешает воспринимать картину всерьез, все равно стоит увидеть героя Фаррелла с советскими татуировками по всему телу, который с очаровательным акцентом душевно распевает на русском языке революционные песни. «Все женщины, поголовно все, обладают потенциалом быть сексуально привлекательными, и это не имеет никакой связи с тем, что на них одето. Я так считаю». Джерри Дэндридж – «Ночь страха» (2011)

Межгалактический успех «Сумерек» породил не только моду на фильмы про вампиров, но и на пародии на них. «Ночь страха», пожалуй, одна из лучших подобных картин. Ремейк одноименного фильма 1985 года рассказывает о парне Чарли, которому невольно приходится противостоять своему соседу-вампиру Джерри. Воспринимать в серьез «Ночь страха» просто невозможно и, слава богу, что создатели отнеслись к проекту тоже с дюжей долей иронии. Актеры играют легко и полушутя, а Дэвид Теннант и Коллин Фаррелл и вовсе отрываются как могут. Бывший Доктор играет шоумена-метросексуала из Лас-Вегаса, который помогает главному герою избавиться от соседа, и видеть Теннанта в подобном образе после роли добродушного инопланетянина из ТАРДИС сплошное удовольствие. Фаррелл же просто наслаждается образом сексуального плохиша с набором акульих зубов во рту и в майке-алкоголичке. «Дело не в том, что я глупый. Просто я не всегда думаю». Треверс Роберт Гофф – «Спасти мистера Бэнкса» (2013)