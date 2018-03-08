Кинопремьеры 8 марта: Лиам Нисон снова всех спасает

В Международный женский день в прокат выходит удивительно мало картин для прекрасного пола. Ближе всего празднику соответствует новое творение россиян – комедия «Я худею». На девочек помладше направлен фильм студии Disney «Излом времени», а вот остальные новинки не имеют к празднику никакого отношения. Среди премьер – претендовавшая на «Оскар» социальная драма, плохой французский фильм с хорошими актерами и очередной боевик, в котором Лиам Нисон играет неубиваемого, но душевного героя. «Излом времени» реж. Ава ДюВерней

Фото: imdb.com

Главная героиня фильма – девочка Мэг, чей отец, известный исследователь Алекс Мурри, загадочным образом исчезает во время одного из своих экспериментов. Тоскующая по нему Мэг решается отправиться на поиски, в которых ее сопровождают маленький кузен и одноклассник. Девочка верит, что ее папа смог найти способ, позволяющий людям путешествовать по разным измерениям и галактикам. Дети попадают в удивительный водоворот приключений, который пронесет их сквозь череду сказочных миров с самыми разными существами. Студия Disney решила отвлечься от конвейерного производства, отложила не некоторое время очередные фильмы серии «Звездные войны» и Marvel и выпустила оригинальную подростковую картину. Несмотря на все старания, результат оказался сомнительным: сюжет фильма очень напоминает не слишком удачную «Землю будущего», а идеи движения Time’s Up видны в картине повсюду (режиссер у ленты женщина, играют в нем активистки Опра Уинфри и Риз Уизерспун, а в центре сюжета темнокожая девочка, спасающая белого мужчину!). Худшую же рекламу картине сделала прошедшая премия «Оскар» − именно на сеанс «Излома времени» ворвались голливудские звезды, и на вопрос Джимми Киммела о фильме зрители честно заявили на весь мир, что «как-то не очень». В любом случае яркая картинка и колоритные персонажи должны понравиться детям, а сопровождающим их взрослым придется два часа поражаться тому, как резко постарел вчерашний красавец Крис Пайн, играющий в «Изломе времени» седовласого отца главной героини. «Пассажир» реж. Хауме Кольет-Серра

Фото: imdb.com

Бывший полицейский Майкл МакКоули уже много лет продает страховки и ведет крайне тихую и спокойную жизнь. Все рушится в один момент – его увольняют с работы, дом грозятся отобрать за долги, а денег не хватает даже на самые необходимые вещи. От отчаяния Майкл принимает странное предложение незнакомки в поезде, которая дает ему 100 тысяч долларов за то, чтобы он нашел в этом поезде некого человека. По ходу поисков герой узнает, что его наняли искать единственного свидетеля, за которым охотятся влиятельные преступники, но отступать уже поздно… Лиам Нисон стал экшн-звездой в том возрасте, когда другие актеры уходят на пенсию. Бесспорный драматический талант Нисона позволяет ему превращать шаблонных одномерных героев боевиков в полноценных личностей, которым хочется сочувствовать и переживать за них. Этим охотно пользуются режиссеры и поэтому триллеры с Нисоном выходят на экраны с завидной регулярностью. Особенно актер сработался с постановщиком Кольт-Серрой – «Пассажир» уже четвертая их совместная работа. Картина продолжает традицию «Неизвестного», «Воздушного маршала» и «Ночного беглеца», так что если вы видели эти фильмы, то прекрасно понимаете, чего ждать от новой ленты. Испанский режиссер мастерски снимает напряженные картины с хорошо закрученной интригой, а Лиам Нисон в 65 лет все еще превосходен и в роли крутого парня, и в образе напуганного человека, опасающегося за жизнь своих близких. «Я худею» реж. Алексей Нужный

Фото: kinopouk.ru

Для Ани в жизни значение имеют только две вещи – вкусная еда и парень-красавец Женя, который в один момент бросает девушку из-за лишнего веса. Аня не отчаивается и решает бороться за свою любовь. Для этого она хочет похудеть на 20 кг, но в реальности оказывается, что воевать с лишними килограммами и соблазнительными вкусностями очень сложно. Помочь Ане вызывается одержимый здоровым образом жизни добродушный толстячок Коля. Самый женский фильм недели, для которого наша соотечественница Александра Бортич повторила подвиг Кристиана Бейла – в короткие сроки сначала набрала, а потом сбросила 20 кг. Худела для картины не только Бортич, но и режиссер со сценаристом, которые хотели сделать фильм максимально правдоподобным. Получилась в итоге бодипозитивная и в целом милая комедия, которая выходит на экраны очень вовремя. Самым необычным для фильма с таким сюжетом является присутствие в числе продюсеров режиссера «Хардкора» Ильи Найшуллера, а среди актеров совсем уж неожиданного Сергея Шнурова. Короче, если вы любите российские комедии, то «Я худею» явно не самый худший их представитель – ее авторы, в прямом смысле, испытали фильм на себе. «Проект «Флорида» реж. Шон Бэйкер

Фото: imdb.com

В небольшом мотеле около Диснейленда живет молодая мать-одиночка Хейли. У нее нет постоянной работы, нет средств на существование и еду, но зато есть шестилетняя дочка Муни. Девочка познает искусство жизни: вместе с мамой учится обманывать туристов, приехавших в Диснейленд, подворовывает в магазинах, клянчит еду в местных забегаловках, но при этом остается ребенком, который каждый день находит себе приключения с такими же, как и она, детьми. В жизни этих ребят нет никаких ограничений, кроме сурового смотрителя мотеля Бобби, который на самом деле заботится о малышах куда больше их собственных родителей. В начале наградного сезона «Проект «Флорида» был одним из главных фаворитов. Картина получила множество наград от критиков, но до «Оскара» смогла «дотащить» лишь Уиллема Дефо, который был номинирован за роль мудрого менеджера мотеля. Это хороший и правильный фильм. Но несмотря на все очевидные плюсы, рекомендовать картину кому-либо опасно – если в чисто антропологических целях вам интересен этот фильм, исследующий психологию американского бедного населения, то вы посмотрите его в любом случае. Только стоит учесть – «Проект «Флорида» оставляет после себя очень гнетущее настроение. «Ева» реж. Бенуа Жако

Фото: imdb.com