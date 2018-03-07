Возвращение Винни-Пуха: вышел трейлер фильма «Кристофер Робин» с Юэном МакГрегором в главной роли

На YouTube появился трейлер к новому фильму The Walt Disney Company под названием «Кристофер Робин».
На YouTube появился трейлер к новому фильму The Walt Disney Company под названием «Кристофер Робин».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Disney Россия
Авторы этой истории предлагают зрителю взглянуть на повзрослевшего Кристофера, который столкнулся со сложностями жизни. В какой-то момент Робину предстоит вновь встретиться со старыми друзьями.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Disney Россия
«Я разбит», – говорит главный герой.
«Не вижу ни одной трещинки, разве что пару морщинок», – с улыбкой отвечает медвежонок.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Disney Россия
Друга Винни сыграет Юэн МакГрегор, наиболее известный по ролям «Рыжего» в «На игле» и Оби-Вана Кеноби в трёх эпизодах киносаги «Звёздные войны».
Лучшие роли актёра смотрите здесь.
Медвежонка озвучит Джим Каммингс, который является голосом Винни-Пуха в нескольких мультсериалах.
Фильм выйдет на экраны 2 августа.
В 2017 году на экраны вышла драма «Прощай, Кристофер Робин» о писателе Алане Милне и его сыне Кристофере. Мы собрали 7 фильмов-биографий известных писателей (читать далее).