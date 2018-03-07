Прямой эфир

Возвращение Винни-Пуха: вышел трейлер фильма «Кристофер Робин» с Юэном МакГрегором в главной роли

07 марта 2018 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На YouTube появился трейлер к новому фильму The Walt Disney Company под названием «Кристофер Робин».  

Возвращение Винни-Пуха: вышел трейлер фильма «Кристофер Робин» с Юэном МакГрегором в главной роли-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Disney Россия  

Авторы этой истории предлагают зрителю взглянуть на повзрослевшего Кристофера, который столкнулся со сложностями жизни. В какой-то момент Робину предстоит вновь встретиться со старыми друзьями.  

Возвращение Винни-Пуха: вышел трейлер фильма «Кристофер Робин» с Юэном МакГрегором в главной роли-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Disney Россия  

«Я разбит», – говорит главный герой.  

«Не вижу ни одной трещинки, разве что пару морщинок», – с улыбкой отвечает медвежонок.  

Возвращение Винни-Пуха: вышел трейлер фильма «Кристофер Робин» с Юэном МакГрегором в главной роли-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Disney Россия  

Друга Винни сыграет Юэн МакГрегор, наиболее известный по ролям «Рыжего» в «На игле» и Оби-Вана Кеноби в трёх эпизодах киносаги «Звёздные войны».  

Лучшие роли актёра смотрите здесь.

Медвежонка озвучит Джим Каммингс, который является голосом Винни-Пуха в нескольких мультсериалах.  

Фильм выйдет на экраны 2 августа.  

В 2017 году на экраны вышла драма «Прощай, Кристофер Робин» о писателе Алане Милне и его сыне Кристофере. Мы собрали 7 фильмов-биографий известных писателей (читать далее).

# Видеофакт # Кино # Кино # Юэн МакГрегор # Кристофер Робин # Винни-Пух # Оби-Вана Кеноби # Джим Каммингс # Рыжий

Другие новости рубрики

Все новости
Дженнифер Лоуренс снимет сериал о женском движении против домогательств
06 марта 2018 09:14

Дженнифер Лоуренс снимет сериал о женском движении против домогательств

У «Оскара-2018» оказались самые низкие рейтинги за всю историю
06 марта 2018 08:49

У «Оскара-2018» оказались самые низкие рейтинги за всю историю

Оскар-2018: наряды звезд и самое интересное с красной ковровой дорожки
05 марта 2018 08:50

Оскар-2018: наряды звезд и самое интересное с красной ковровой дорожки