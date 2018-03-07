Возвращение Винни-Пуха: вышел трейлер фильма «Кристофер Робин» с Юэном МакГрегором в главной роли

На YouTube появился трейлер к новому фильму The Walt Disney Company под названием «Кристофер Робин».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Disney Россия

Авторы этой истории предлагают зрителю взглянуть на повзрослевшего Кристофера, который столкнулся со сложностями жизни. В какой-то момент Робину предстоит вновь встретиться со старыми друзьями.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Disney Россия

«Я разбит», – говорит главный герой. «Не вижу ни одной трещинки, разве что пару морщинок», – с улыбкой отвечает медвежонок.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Disney Россия