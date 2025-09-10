В Минске наградили 43 победителя городского конкурса профмастерства «Минский мастер»
В столице наградили победителей ежегодного городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер». В этом году звания лучших удостоены 43 специалиста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Список профессий победителей широк и разнообразен: от поваров и слесарей до инженерно-технических работников. Основным критерием для победы была демонстрация новаторского подхода к своему труду. В этом году расширился и список номинаций: впервые за звание лучших боролись представители банковской сферы и режиссеры. Среди награжденных также девять молодых специалистов.
Татьяна Белоголова, учитель русского языка и литературы гимназии № 33:
Награда сегодня обязывает к тому, что это еще не все, что нужно снова идти дальше, снова работать, что-то придумывать, о чем-то мыслить, творить, потому что время не стоит на месте и дети не будут ждать от тебя чего-то, что было 30 лет назад. Они хотят вместе с тобой идти дальше.
Инна Зановская, заведующая гинекологическим отделением № 1 Городской гинекологической больницы:
Больше 15 лет я работаю врачом. И на сегодня для меня это большая честь – получить такую награду среди разных профессий, конечно, и наша медицина тоже была удостоена такой награды.
Сергей Шкруднев, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Находим тех людей, которые нестандартно мыслят сегодня. Да, есть шаблоны, рамки, технологии, но выиграли сегодня те, у которых есть изюминка в своем рабочем подходе.
Конкурс «Минский мастер» проводится более 20 лет. В этом году участниками отборочных мероприятий стали свыше 1600 человек.