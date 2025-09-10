Минск готовится ко Дню города – смотрите, как украсили улицы

Столица готовится отметить свой день рождения, облачившись в изысканные декорации. Основная палитра выдержана в цветах города, отраженных на его гербе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Минске установлены эффектные композиции в благородных синих оттенках, белоснежном и кирпично-красном тонах.

А на фасаде Дворца спорта разместилось масштабное праздничное панно и подрамник с поздравительной надписью и видами ночного города. Одновременно происходит и подготовка ко Дню народного единства. Его отметят после дня рождения столицы – 17 сентября.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Каждая локация будет плавно менять свою одежду с праздничной, посвященной Дню города, на праздничную, посвященную Дню народного единства. И площадка у Дворца спорта будет приветствовать всех своих гостей ближе к 17 сентября уже в новом оформлении. Октябрьская площадь, безусловно, будет оформлена только к этому празднику. Это как основное место проведения торжеств.

Главная особенность декора столичных улиц ко Дню города – серии плакатов, начинающиеся с признания «Люблю…», которые расскажут о том, чем дорог каждый уголок столицы ее жителям.