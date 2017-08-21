«Я очень склонна к полноте»: актриса Александра Бортич набрала 20 кг

Новости России. Несколько дней назад актриса Александра Бортич на своей странице в социальных сетях опубликовала свою фотографию, где у девушки несколько лишних килограммов. Бортич подписала это фото хэштегом «#яхудею». Оказалось, что это название комедийного проекта, в котором актриса принимает участие. Его съемки сейчас проходят в Москве.

Фото: instagram.com/bortich

Александра Бортич играет в фильме главную роль девушки, которую из-за лишнего веса бросает молодой человек. Чтобы вернуть не только уверенность в себе, но и парня, героиня решает похудеть на 20 кг. Кроме Александры, в картине примет участие актер Роман Курицын, актриса и блогер Ирина Горбачева – ей досталась роль лучшей подруги главной героини.

Фото: instagram.com/bortich

Как рассказала Александра Бортич в эксклюзивном интервью журналу OK!, ради роли она набрала и сбросила 20 кг. Александра Бортич, актриса:

Для меня это не первый опыт похудения, я была полным ребенком. И уже в подростковом возрасте из-за этого чувствовала себя некрасивой и толстой, стала следить за питанием, и постепенно сбросила лишнее. Но мне приходится сдерживать себя постоянно – я очень склонна к полноте.

Фото: instagram.com/bortich