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«Я очень склонна к полноте»: актриса Александра Бортич набрала 20 кг

21 августа 2017 15:35
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Новости России. Несколько дней назад актриса Александра Бортич на своей странице в социальных сетях опубликовала свою фотографию, где у девушки несколько лишних килограммов.

Бортич подписала это фото хэштегом «#яхудею». Оказалось, что это название комедийного проекта, в котором актриса принимает участие. Его съемки сейчас проходят в Москве.

«Я очень склонна к полноте»: актриса Александра Бортич набрала 20 кг-1

Фото: instagram.com/bortich

Александра Бортич играет в фильме главную роль девушки, которую из-за лишнего веса бросает молодой человек. Чтобы вернуть не только уверенность в себе, но и парня, героиня решает похудеть на 20 кг.

Кроме Александры, в картине примет участие актер Роман Курицын, актриса и блогер Ирина Горбачева – ей досталась роль лучшей подруги главной героини.

«Я очень склонна к полноте»: актриса Александра Бортич набрала 20 кг-4

Фото: instagram.com/bortich

Как рассказала Александра Бортич в эксклюзивном интервью журналу OK!, ради роли она набрала и сбросила 20 кг.

Александра Бортич, актриса:
Для меня это не первый опыт похудения, я была полным ребенком. И уже в подростковом возрасте из-за этого чувствовала себя некрасивой и толстой, стала следить за питанием, и постепенно сбросила лишнее. Но мне приходится сдерживать себя постоянно  я очень склонна к полноте.

«Я очень склонна к полноте»: актриса Александра Бортич набрала 20 кг-7

Фото: instagram.com/bortich

Фильм выйдет на экраны в 2018 году.

Александра Бортич: та самая белорусская Рогнеда

Напомним, Александра Бортич родом из Беларуси. Большую часть жизни провела в Гродно. И сейчас актриса часто приезжает в гости на родину, где проводит время со своими близкими и друзьями.

«Я очень склонна к полноте»: актриса Александра Бортич набрала 20 кг-10

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Александра Бортич

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