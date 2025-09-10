Григорий Азаренок, СТВ: О курва! Перепугана вся Польша! Дроны. Шахеды. ПВО все проспала. Что делали польские солдаты до того, как белорусы их предупредили? В нашем распоряжении есть эксклюзивные кадры.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Григорий Азаренок:

И вот – ночные дроны. Бандеровцы давно научились ломать мозги и перенаправлять с помощью РЭБ эти самые беспилотники. Таким макаром они и в Беларусь залетали, но мы же не устраивали истерики, не заламывали руки, не вопили на весь мир об агрессии. Потому что мы не бегаем вокруг костра с бензином.

Зачем укровояки могли это сделать? А все просто – у них на фронте все очень плохо, и надо хоть тушкой, хоть чучелком вовлекать в конфликт ЕС. Или растягивать силы России на Калининград, на Балтику, на Беларусь. И подобные провокации будут повторяться.

Но в этот раз снова всех спас Батька. Считай, совершил чудо на Висле. ПВО Польши ничего не могла сделать. Раскрученные натовские понты оказались галимыми понтами. И только благодаря сообщению наших военных удалось с опасностью справиться, курва.

И тут стоит еще раз обратиться непосредственно к полякам. Ну вот оно вам надо? Устраивать здесь эскалацию, провоцировать, нагнетать? Туск, если что, свалит подальше, а вы что будете делать?

Еще раз – базовые вещи. Никто не собирается нападать ни на Польшу, ни на Литву. Мы не готовимся вести никаких конвенциональных боевых действий с кратно превосходящими нас силами НАТО. Нам это нафиг не сдалось. А если вы что-то спровоцируете – будь то блокада Калининграда или нападение на Беларусь – это ракетно-ядерный удар.