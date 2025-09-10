Сборная Беларуси обыграла французов в туре Евролиги по пляжному футболу

Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала вторую победу в Суперфинале Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз наши парни одолели команду Франции со счетом 6:4. У белорусов дублем отметился Игорь Бриштель. Также голы забивали Юрий Петровский, Анатолий Рябко, Олег Гапон и Егор Городецкий. Сборная Николаса Альворадо досрочно вышла в полуфинал Евролиги.

Заключительный поединок группового этапа белорусская дружина проведет 12 сентября. Нашим соотечественникам будет противостоять команда – хозяйка турнира сборная Италии. Полуфинальные матчи состоятся 13 сентября, а финал и поединок за бронзу – 14-го.