Современные детские площадки по инициативе жителей открыли в Советском районе

Новые объекты на карте столицы. Современные игровые площадки открылись в Советском районе. Яркие комплексы – победители городского конкурса проектов гражданских инициатив. Они реализованы при участии жителей. Конкурс уже стал доброй традицией. Всего в этом году реализуют 14 проектов. Какие гражданские инициативы получают воплощение, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Современный игровой комплекс расположился на улице Восточной. Площадка получила символичное название «Мечтайландия» и действительно воплотила мечты юных жителей района. Благодаря яркому объекту зеленая зона преобразилась. Получилось комфортное пространство для семейного отдыха. А визитной карточкой стала необычная скамейка, созданная при помощи 3D-принтера.

Светлана Пашкова, депутат Минского городского Совета депутатов:

В нашем округе это была востребованная площадка. Кроме того, граждане из других районов также хотели бы получить такие же площадки, более современные, безопасные, эстетичные. Безусловно, если данная инициатива будет принята и будут желающие, то совместно будем и дальше реализовывать. Возможно, это будут какие-то велопарковки. Что необходимо в округе.