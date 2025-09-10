Современные детские площадки по инициативе жителей открыли в Советском районе
Новые объекты на карте столицы. Современные игровые площадки открылись в Советском районе. Яркие комплексы – победители городского конкурса проектов гражданских инициатив. Они реализованы при участии жителей. Конкурс уже стал доброй традицией. Всего в этом году реализуют 14 проектов. Какие гражданские инициативы получают воплощение, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Михаил Ракутин, корреспондент:
Новые качели, песочница и игровой комплекс. В рамках гражданской инициативы жители Советского района приготовили подарок малышам и обновили детскую площадку.
Современный игровой комплекс расположился на улице Восточной. Площадка получила символичное название «Мечтайландия» и действительно воплотила мечты юных жителей района. Благодаря яркому объекту зеленая зона преобразилась. Получилось комфортное пространство для семейного отдыха. А визитной карточкой стала необычная скамейка, созданная при помощи 3D-принтера.
Светлана Пашкова, депутат Минского городского Совета депутатов:
В нашем округе это была востребованная площадка. Кроме того, граждане из других районов также хотели бы получить такие же площадки, более современные, безопасные, эстетичные. Безусловно, если данная инициатива будет принята и будут желающие, то совместно будем и дальше реализовывать. Возможно, это будут какие-то велопарковки. Что необходимо в округе.
Инициатор креативного преображения дворового пространства Сергей Харитонович, отец двоих сыновей, отмечает, что старая детская площадка уже не соответствовала требованиям и была травмоопасной. Идею поучаствовать в конкурсе гражданских инициатив поддержали и соседи.
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