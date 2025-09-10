Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале признан лучшим игроком дня в КХЛ

Вратарь хоккейного минского «Динамо» Зак Фукале признан лучшим игроком дня в КХЛ. В стартовом матче регулярного чемпионата «зубры» на выезде нанесли поражение московскому «Спартаку», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Вратарь хоккейного минского «Динамо» Зак Фукале признан лучшим игроком дня в КХЛ. В стартовом матче регулярного чемпионата «зубры» на выезде нанесли поражение московскому «Спартаку», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Страж ворот минчан Зак Фукале отразил 28 бросков и оформил шатаут. Болельщики выбрали Фукале лучшим игроком дня.
Зак Фукале, вратарь ХК «Динамо-Минск»:
Это была крутая игра. Мы очень рады тому, как удалось стартовать в новом сезоне. Сейчас у нас всего один день на отдых, восстановление и подготовку к следующему матчу. Здорово начинать с победы! На мой взгляд, каждый наш хоккеист провел уверенную игру и может гордиться ей. Но теперь нужно оставить первый матч позади и двигаться дальше.
Следующий поединок команда Дмитрия Квартального проведет в четверт в Нижнекамске против «Нефтехимика».