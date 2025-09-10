Что делать с личными самокатами после поправок в ПДД? В ГАИ объяснили, как не нарушать

Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да! Но...» с Евгением Пустовым.
Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да! Но...» с Евгением Пустовым.
Наталия Шокель, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Если самокат с максимальной скоростью 45 километров в час и на него поставить ограничение, то есть самокат будет ехать до 25, разрешенной скорости, данный вид не нарушит закон?
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
У вас есть самокат, который может ехать 45 километров в час. Что делать тем, у кого такие самокаты есть?
Александр Шевченко, начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД Беларуси:
В указе речь идет про максимальную конструктивную скорость движения. Это заводом заложено в двигателе. Программное ограничение устанавливается двумя щелчками кнопок. Вы сегодня сделали 25, а завтра вам захотелось 65. Поэтому здесь речь о максимальной конструктивной.
Евгений Пустовой:
Что делать с самокатами, которые уже приобрели?
Травматолог рассказал, стало ли меньше ЧП с самокатчиками после внесения изменений в ПДД.
Александр Шевченко:
У них следующий механизм. Если у вас самокат, который по характеристикам соответствует мопеду или мотоциклу, у вас два варианта. Либо регистрировать его, обратиться в соответствующую лабораторию. Сейчас в интернете подробности можно почитать. Есть соответствующая лаборатория, которая проводит оценку на сооответствие требованиям технического регламента Таможенного союза по безопасности колесных транспортных средств. У вас должны быть исправны тормоза, должны быть зеркала заднего вида, фары и так далее.
Если у вас все есть, они в том числе замеряют скорость и говоря: у вас, допустим, мопед. Заводят электронный паспорт, и с этим документами обращаетесь в ГАИ для регистрации. Соответственно, регистрируется транспорт как мопед, и вам для управления им нужна категория АМ.
Максимальная скорость, правила пересечения дорог – напоминаем о главных изменениях для СПМ в Беларуси.
Александр Шевченко:
Если по каким-то причинам человек не может или не хочет проходить, допускается движение такого транспорта по дорогам без усовершенствованного покрытия. То есть там можете не регистрировать и ездить.
Если вы хотите по проезжей части, где скорость можно развить серьезную. Там и мотоциклы есть – 80-90 километров в час. Как это по тротуару может ездить? Пожалуйста, участвуйте в дорожном движении.
Подробнее смотрите в видео.