Что делать с личными самокатами после поправок в ПДД? В ГАИ объяснили, как не нарушать

Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да! Но...» с Евгением Пустовым.

Наталия Шокель, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Если самокат с максимальной скоростью 45 километров в час и на него поставить ограничение, то есть самокат будет ехать до 25, разрешенной скорости, данный вид не нарушит закон? Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

У вас есть самокат, который может ехать 45 километров в час. Что делать тем, у кого такие самокаты есть?

Александр Шевченко, начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД Беларуси:

В указе речь идет про максимальную конструктивную скорость движения. Это заводом заложено в двигателе. Программное ограничение устанавливается двумя щелчками кнопок. Вы сегодня сделали 25, а завтра вам захотелось 65. Поэтому здесь речь о максимальной конструктивной. Евгений Пустовой:

Что делать с самокатами, которые уже приобрели? Травматолог рассказал, стало ли меньше ЧП с самокатчиками после внесения изменений в ПДД.

Александр Шевченко:

У них следующий механизм. Если у вас самокат, который по характеристикам соответствует мопеду или мотоциклу, у вас два варианта. Либо регистрировать его, обратиться в соответствующую лабораторию. Сейчас в интернете подробности можно почитать. Есть соответствующая лаборатория, которая проводит оценку на сооответствие требованиям технического регламента Таможенного союза по безопасности колесных транспортных средств. У вас должны быть исправны тормоза, должны быть зеркала заднего вида, фары и так далее. Если у вас все есть, они в том числе замеряют скорость и говоря: у вас, допустим, мопед. Заводят электронный паспорт, и с этим документами обращаетесь в ГАИ для регистрации. Соответственно, регистрируется транспорт как мопед, и вам для управления им нужна категория АМ. Максимальная скорость, правила пересечения дорог – напоминаем о главных изменениях для СПМ в Беларуси.