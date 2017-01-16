Александра Бортич: та самая белорусская Рогнеда

Княжна Рогнеда – одна из самых известных и драматических фигур белорусской истории, вокруг которой и спустя тысячу лет не утихают споры и слухи. Историки не могут сойтись во мнении: сама ли 16-летняя девушка решилась отказать киевскому князю оскорбительной фразой «Не хочу рабынича разути», или она сделала это по приказанию своего отца, полоцкого князя Рогволода?

Нет сомнений только в том, что произошло дальше. Разгневанный Владимир, который вместо поддержки Полоцка в борьбе с братом Ярополком получил прилюдное оскорбление, с помощью варяг захватил город и убил княжескую семью – всех, кроме Рогенды. Она стала женой князя (далеко не первой: к тому времени у Владимира уже был гарем) и получила имя Горислава.

Впрочем, княжеской гордости полочанка не потеряла. Через 12 лет Владимир собрался жениться на византийской царевне Анне. Христианские традиции запрещают многоженство, поэтому всех «бывших» жен и наложниц нужно было «пристроить» – для этого их «передали» свите князя. Только Горислава отказалась со словами «ты отца моего убил и землю его захватил для меня, а теперь не любишь меня» и осталась соломенной вдовой.

И решилась ночью убить мужа. Но попытка провалилась (никто не может сказать точно почему: дрогнула ли рука, или мужчина неожиданно проснулся). По законам того времени Владимир мог сразу же убить жену. Но вмешался их первенец, Изяслав, напомнив отцу, что тот в комнате «не один». Поэтому смерть заменили ссылкой.

Дальнейшая судьба княжны теряется. Некоторые историки говорят, что она стала монахиней и приняла имя Анастасия. Другие – что умерла одна, в безвестности и глуши.

Своеобразную версию этой истории показали в фильме «Викинг». Гордую полочанку сыграла москвичка белорусского происхождения, 22-летняя Александра Бортич. Девушка родилась в Светлогорске (Гомельская область) 24 сентября 1994 года. После развода мама актрисы, Оксана, переехала вместе с дочерью в Гродно, к бабушке. А затем уехала в Москву, оставив Сашу в Беларуси.

Когда девочке исполнилось 10 лет, Оксана вышла замуж во второй раз и перевезла ее к себе. Активный и жизнерадостный ребенок, Саша легко запоминала стихотворения и интересовалась музыкой, поэтому ее отправили в музыкальную школу, где она освоила саксофон.

А вот отношения с одноклассниками складывались не так радужно: в одном из интервью Бортич признается, что в школе над ней издевались из-за того, что она читала книги и слушала нетипичную музыку. Девушка отметила, что до 16-17 лет вообще не признавала ничего, кроме хард-рока и хеви-металла. А еще эта хрупкая блондинка дружила с байкерами, которые научили ее водить мотоцикл.

И именно с другом Саша в 10 классе пришла в театральную студию. Новое занятие увлекло ее, и после школы девушка решила поступить в театральный вуз, но не смогла пройти конкурс. Позже Бортич отметила, что «не сожалеет, но и не гордится» этим фактом: образование важно, но оно может «все испортить».

Но без профильного образования стать актрисой непросто (хотя с ним – тоже). Поэтому Саша девушка забрала документы из пединститута, в котором проучилась два месяца и устроилась… официанткой. Эта работа позволяла зарабатывать себе на жизнь и при этом ходить на кастинги. Очень много кастингов: заметили ее только через год, на пробах к сериалу «Деффчонки». На роль так и не позвали, но режиссер Нигина Сайфуллаева отметила девушку и позже предложила её место в драме «Как меня зовут».

Ради съемок Саша отказалась от второй попытки поступить в театральный и уехала в Крым чтобы готовиться к съемкам. И не прогадала: в 2014 фильм получил Специальный диплом жюри на «Кинотавре», а саму девушку запомнили. Правда, никуда не позвали, поэтому на некоторое время пришлось вернуться к работе официанткой. Дело сдвинулось после утверждения на роль в сериале «Выстрел» для Первого канала.

Затем были «Духless 2», «Неуловимые», «Про Любовь», сериалы «Шакал», «Полицейский с Рублёвки», «Выйти замуж за Пушкина» и, наконец, «Викинг». В одном из интервью Бортич призналась, что немного боится появиться в метро после того, как выйдут сериалы с ее участием, боится повышенного внимания.



Комментарий под фото (с Романом Мадяновым): «Пупсик драгоценный».

А чего еще боится эта яркая и эмоциональная девушка? Чем увлекается и на что обращает внимание? Чтобы ответить на эти вопросы мы публикуем самые интересные фото из ее Instagram-аккаунта.