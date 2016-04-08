«Хардкор»: уникальный боевик от первого лица с Данилой Козловским в роли маньяка-альбиноса

В последние годы стало как-то принято ругать российский кинематограф за то, что в нем нет никаких оригинальных идей, а большинство фильмов просто калька с голливудских блокбастеров. С этим трудно не согласиться, но все же иногда бывают исключения, и выходящий в прокат 7 апреля боевик «Хардкор» явное тому доказательство. Да, фильм снят на английском языке и почти все главные роли в нем исполнили зарубежные актеры, но задумка и реализация полностью принадлежит россиянам, а это не может не радовать.

Началась история «Хардкора» в мае 2013 года, когда на YouTube резко стал набирать популярность один необычный ролик. Это был клип группы Biting Elbows на песню «Bad Motherfucker», режиссером которого выступил солист группы Илья Найшуллер. Видео произвело фурор, поскольку состояло из энергичных экшн-сцен и гиперреалистичных трюков, снятых от первого лица с помощью закрепленной на голове оператора камеры. Работа невероятно понравилась зрителям и получила множество хороших отзывов от представителей киноиндустрии, среди которых были режиссер Роберт Родригес и актеры Самюэль Л. Джексон и Джаред Лето. Не успел Илья осознать успех, как ему позвонил Тимур Бекмамбетов и предложил снять полнометражный фильм в подобной манере. Поначалу Найшуллер сомневался, что в этом есть смысл, но потом все же согласился и спустя почти три года представил публике свой дебютный адреналиновый фильм. The Action Elite: «Чего я не ожидал, так это того, насколько весёлым получится фильм; он невероятно жестокий, но насилие в нём в духе видеоигр — скорее шутливое, нежели оскорбительное. В картине есть несколько сказочных инновационных идей и немалый запас адреналина. Она наполнена действием от самого начала до конца и легко заслуживает звания самого оригинального экшн-фильма года».

Мировая премьера фильма состоялась в 2015 года на Международном фестивале в Торонто. По итогам голосования у зрителей, «Хардкор» был признан лучшим фильмом программы Midnight madness («Полуночное безумие»). Сюжет у ленты одновременно и оригинален, и заимствован у всех возможных киберпанковых триллеров последних двадцати лет. Главный герой фильма приходит в себя в лаборатории. Перед ним стоит девушка, которая называется его женой Эстель и утверждает, что героя зовут Генри и что он потерял память. За время отключки Генри приделывают искусственные руку и ногу, тем самым превращая мужчину в киборга. Внезапно главный враг Генри Акан похищает Эстель и герой отправляется на поиски жены, убирая по пути все препятствия. Помогает ему в охоте на Акана чудаковатый Джимми, который постоянно предстает перед Генри в различных образах. The Hollywood Reporter: «Спецэффекты выполнены великолепно, что делает визуальные гэги сочными и яркими… Вы будете опьянены и самим действием, и великолепным техническим исполнением».

Фильм довольно необычно снят. Специально для «Хардкора» была изобретена специальная маска на голову оператора с точнейшей системой стабилизации. Камера в этой маске закреплялась на уровне подбородка, тем самым позволяя вести съемку со сверхточного ракурса. Снимали ленту сразу два оператора, один из которых по совместительству еще и паркурщик – это помогло сделать все вживую с минимальным использованием компьютерной графики. Twitch Film: «Главная способность Найшуллера в "Хардкоре" — это его умение постоянно повышать ставки. Бои становятся дольше, враги растут в числе, а трюки впечатляют всё сильнее. Все опасения по поводу того, что он не сможет переплюнуть экшн из впечатляющего клипа "Bad Motherfucker", быстро развеиваются».

Манеру съемки фильма можно назвать негласной эволюцией стиля макъюментори, т.к. раньше режиссеры просто отдавали камеру в руки своему главному герою, а Найшуллер вместо камеры использует глаза персонажа. Факт остается фактом: не все выдержат мельтешение изображения и сверхбыструю смену кадров, но используя эти приемы режиссер добился невероятного – «Хардкор» выглядит как полноценный сумасшедший фильм, а не как стороннее наблюдение за тем, как кто-то играет в излишне кровавую компьютерную игру. Джейкоб Холл, Slashfilm: «Предвестие грядущей революции развлечений».

Актеры и их персонажи у фильма тоже весьма интересные. Главную роль в фильме играет фактически сам зритель, т.к. именно он должен прочувствовать на себе все полтора часа адреналинового безумия картины. Роль Джимми досталась южноамериканскому актеру Шарлто Копли, прославившемуся участием в фильмах Нила Бломкампа «Район №9» и «Элизиум: Рай не на Земле». Колоритный актер отыгрывает десяток самых разнообразных образов от бомжа до британского офицера и демонстрирует неплохой талант комика. Эстель сыграла Хейли Беннетт, которая уже лет десять считается «перспективной молодой актрисой Голливуда». Вы могли видеть девушку в подростковой страшилке «Врата» и в комедии с Хью Грантом «С глаз долой – из чарта вон!». Также «на огонек» заглянул заслуженный англичанин Тим Рот. Главного антагониста – голубоглазого альбиноса Акана, владеющего телекинезом - сыграл неузнаваемый Данила Козловский. В фильме очень много эпизодических камео: это и вездесущий Константин Хабенский, и Равшана Куркова, и Леонид Парфенов, и Евгений Баженов (известный в миру как BadComedian), и Сергей Мезенцев, и Сергей Шнуров в роли наемного убийцы.