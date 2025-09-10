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Травматолог рассказал, стало ли меньше ЧП с самокатчиками после внесения изменений в ПДД

10 сентября 2025 17:31
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Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да! Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
У вас меньше работы из-за самокатчиков начиная с начала сентября стало?

Максимальная скорость, правила пересечения дорог – напоминаем о главных изменениях для СПМ в Беларуси.

Травматолог рассказал, стало ли меньше ЧП с самокатчиками после внесения изменений в ПДД-2

Роман Дудинский, заведующий первым травматологическим отделением (сочетанных повреждений) Больницы скорой медицинской помощи Минска:
Все равно ежедневно люди поступают. Хочу коснуться того, что люди, которые к нам поступают с повреждениями, с травмами, рассказывают приблизительно одинаковые истории. То есть там немного вариантов развития.

Первое, с чем они поступают, если сам упал, – это просто неумение управлять самокатом или какие-то ситуации на дороге: покрытие, попал в яму, кочку, уперся в бордюр. И на высокой скорости они просто через руль перелетают, переворачиваются.

Травматолог рассказал, стало ли меньше ЧП с самокатчиками после внесения изменений в ПДД-4

Роман Дудинский:
Что касается людей, которых сбивают. Это все одна и та же история, что я иду по тротуару, меня сзади на большой скорости сбивают. Спереди еще как-то могут увернуться. Человек получает травмы вместе с самокатчиком в том числе.

Конечно, это темное время суток, потому что снижается видимость, они не видят дорожное покрытие, что происходит. И, как правило, состояние алкогольного опьянения играет немалую роль. Естественно, в таком состоянии стираются какие-то грани, чувства у человека. Он думает, что все может сделать.

Подробнее смотрите в видео.

# Здоровье # Правила безопасности # Правила дорожного движения

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