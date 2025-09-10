Травматолог рассказал, стало ли меньше ЧП с самокатчиками после внесения изменений в ПДД

Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да! Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

У вас меньше работы из-за самокатчиков начиная с начала сентября стало? Максимальная скорость, правила пересечения дорог – напоминаем о главных изменениях для СПМ в Беларуси.

Роман Дудинский, заведующий первым травматологическим отделением (сочетанных повреждений) Больницы скорой медицинской помощи Минска:

Все равно ежедневно люди поступают. Хочу коснуться того, что люди, которые к нам поступают с повреждениями, с травмами, рассказывают приблизительно одинаковые истории. То есть там немного вариантов развития. Первое, с чем они поступают, если сам упал, – это просто неумение управлять самокатом или какие-то ситуации на дороге: покрытие, попал в яму, кочку, уперся в бордюр. И на высокой скорости они просто через руль перелетают, переворачиваются.