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Дженнифер Лоуренс снимет сериал о женском движении против домогательств

06 марта 2018 09:14
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Совсем недавно Дженнифер Лоуренс объявила о своем желании уйти из кинематографа и уехать жить на ферму, а сейчас актриса ошарашила публику новым заявлением. 

Звезда «Голодных игр» решила попробовать свои силы в режиссуре. В планах Лоуренс снять документальный сериал про движение #MeToo, направленное на борьбу с сексуальными домогательствами в Голливуде и за его пределами. 

«Меня попросили раздеться и встать в ряд с другими девушками»: Лоуренс рассказала про унизительные прослушивания в Голливуде

Дженнифер Лоуренс снимет сериал о женском движении против домогательств-1

 Фото: TheWeek 

О планах на будущее актриса рассказала на одном из недавних мероприятий,  где не смогла скрыть перед журналистами своей радости. Потом девушка вовремя опомнилась и добавила, что не должна раскрывать подробностей будущего проекта. Пока известно лишь то, что сериал расскажет об организации Time’s Up, движении #MeToo и проведет исследование гендерного неравенства в Голливуде. 

Вместе с Лоуренс к проекту прикреплена скандально известная ведущая канала «Е!» Кэтт Сэдлер, которая уволилась с работы после того, как узнала, что зарабатывает меньше своего коллеги-мужчины. 

Пока время выхода сериала на экраны неизвестно. 

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Дженнифер Лоуренс

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