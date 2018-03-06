Дженнифер Лоуренс снимет сериал о женском движении против домогательств

Звезда «Голодных игр» решила попробовать свои силы в режиссуре. В планах Лоуренс снять документальный сериал про движение #MeToo, направленное на борьбу с сексуальными домогательствами в Голливуде и за его пределами.

Совсем недавно Дженнифер Лоуренс объявила о своем желании уйти из кинематографа и уехать жить на ферму , а сейчас актриса ошарашила публику новым заявлением.

О планах на будущее актриса рассказала на одном из недавних мероприятий, где не смогла скрыть перед журналистами своей радости. Потом девушка вовремя опомнилась и добавила, что не должна раскрывать подробностей будущего проекта. Пока известно лишь то, что сериал расскажет об организации Time’s Up, движении #MeToo и проведет исследование гендерного неравенства в Голливуде.

Вместе с Лоуренс к проекту прикреплена скандально известная ведущая канала «Е!» Кэтт Сэдлер, которая уволилась с работы после того, как узнала, что зарабатывает меньше своего коллеги-мужчины.

Пока время выхода сериала на экраны неизвестно.