У «Оскара-2018» оказались самые низкие рейтинги за всю историю

Прошедшая в ночь с 4 на 5 марта церемония вручения наград Американской киноакадемии установила антирекорд по количеству зрителей, смотревших ее в прямом эфире.

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Трансляция юбилейной 90-ой церемонии «Оскар» показала самый низкий рейтинг за всю историю. Шоу посмотрело всего 26,5 миллионов человек. В прошлом году количество зрителей «Оскара» составило 34 миллиона человек (это, к слову, были худшие показатели с 2008 года), а сейчас рейтинги упали на 19%.

Фото: REUTERS/Lucas Jackson

Лучший фильм года и другие победители «Оскара-2018» здесь. Максимальное количество зрителей собрала церемония в 2000 году – тогда «Оскар» в прямом эфире смотрело более 46,5 миллионов человек.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni