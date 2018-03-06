Прямой эфир

У «Оскара-2018» оказались самые низкие рейтинги за всю историю

06 марта 2018 08:49
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Прошедшая в ночь с 4 на 5 марта церемония вручения наград Американской киноакадемии установила антирекорд по количеству зрителей, смотревших ее в прямом эфире. 

У «Оскара-2018» оказались самые низкие рейтинги за всю историю-1

 Фото: Chris Pizzello/Invision/AP 

Трансляция юбилейной 90-ой церемонии «Оскар» показала самый низкий рейтинг за всю историю. Шоу посмотрело всего 26,5 миллионов человек. В прошлом году количество зрителей «Оскара» составило 34 миллиона человек (это, к слову, были худшие показатели с 2008 года), а сейчас рейтинги упали на 19%. 

У «Оскара-2018» оказались самые низкие рейтинги за всю историю-4

 Фото: REUTERS/Lucas Jackson 

Лучший фильм года и другие победители «Оскара-2018» здесь

Максимальное количество зрителей собрала церемония в 2000 году – тогда «Оскар» в прямом эфире смотрело более 46,5 миллионов человек

У «Оскара-2018» оказались самые низкие рейтинги за всю историю-7

 Фото: REUTERS/Mario Anzuoni 

Такое катастрофическое снижение популярности главной кинонаграды мира может привести к серьезным изменениям в ее формате и проведении. Аналитики считают, что падение рейтингов связано с тем, что все чаще на награды Киноакадемии претендуют не самые популярные и кассовые фильмы года. 

Самые красивые наряды и лучшие моменты с ковровой дорожки «Оскара-2018» 

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