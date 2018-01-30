Фотофакт: как изменились актеры сериала «Как я встретил вашу маму»

Один из самых популярных сериалов нового тысячелетия, невероятно смешное и обаятельное шоу, которое раз и навсегда влюбило зрителей в пятерку своих главных персонажей. Девять лет весь мир с интересом слушал истории, которые Тэд Мосби рассказывал своим детям, наблюдал за его приключениями и ждал встречи с той самой таинственной мамой из названия. Концовка сериала многих разочаровала, но она не в силах перечеркнуть все те положительные эмоции, которые подарили нам персонажи «Как я встретил вашу маму» за две сотни отличных серий. Давайте вместе вспомним этих замечательных героев и актеров, которые так талантливо воплотили их на экране. Джош Рэднор – Тэд Мосби

Фото: imdb.com

Фото: Global Green USA

Зрители так и не смогли в полной мере полюбить главного героя шоу – правильный и обычный Тэд несколько терялся на фоне своих более колоритных друзей, но со своей ролью милого и обаятельного парня Джош Рэднор справился отлично. После завершения сериала актер серьезно увлекся музыкой, а в последние годы играет главную роль в многосерийном шоу о Гражданской войне «Улица милосердия». Кроме того Рэднор известен как режиссер с очень необычным видением – его картины «Счастливы вместе» и «Гуманитарные науки» представляют собой любопытнейшие образцы американского независимого кино. Коби Смолдерс – Робин Щербастки

Фото: imdb.com

«Первый мститель: Другая война». Фото: imdb.com

Эффектная внешность Смолдерс не помешала ее героине стать главным объектом шуток в сериале, а через ее Робин авторы шоу со всех ракурсов высмеяли Канаду, подростковых поп-звезд и утренние телепередачи. Сейчас карьера у актрисы идет в гору – она снимается не только в сериалах, но может похвастаться главной женской ролью во втором «Джеке Ричере» с Томом Крузом. Массовый же зритель знает Смолдерс по роли Марии Хил в киновселенной Marvel, а актеры оттуда уж точно не жалуются на нехватку работы. Нил Патрик Харрис – Барни Стинсон

Фото: imdb.com

«Лемони Сникет: 33 несчастья». Фото: imdb.com

Уже культовый персонаж сериала, популяризировавший по всему миру «Кодекс братана» и моду на постоянное ношение костюмов. Харрис был самой большой звездой среди актеров еще до начала шоу – спустя пять лет после завершения ситуация не изменилась. В кино актер появляется редко, зато представить современное телевидение без него невозможно. Харрис не только снимается в самых популярных сериалах, но и регулярно ведет различные премии и церемонии – он уже бессчетное количество раз был хозяином «Эмми» и «Тонни», а несколько лет назад ему даже доверили провести «Оскар». Сейчас актер блистает в роли графа Олофа в сериале по мотивам романов Дэниела Хендлера «Лемони Сникет: 33 несчастья». Джейсон Сигел – Маршалл Эриксон

Фото: imdb.com

Фото: ISA

Очаровательный увалень Маршалл «Сладенький» был в сериале самым милым и наивным героем, но после завершения шоу Джейсон Сигел играет совершенно других персонажей. Актер снялся в куче довольно популярных комедий, среди которых «Очень плохая училка», «В пролете», «Маппеты», а сейчас переключился на драмы, где неплохо выстрелил с фильмом «Конец тура». За последнее время Сигел сильно похудел, и многие поклонники перестали узнавать в актере любимого персонажа из «Как я встретил вашу маму». Элисон Ханниган – Лили Олдрин

Фото: imdb.com

Фото: ComicCon-2017