Фотофакт: как изменились актеры сериала «Клиника»

Сериалы про врачей всегда были популярны. Еще бы, ведь представители этой благородной профессии каждый день спасают жизни и сталкиваются с невероятными историями болезней. Рабочие и личные страсти докторов неоднократно становились основой драматических сюжетов, но в начале 2000-ых все изменилось – на экраны вышел сериал, взглянувший на профессию врача с совершенно новой комедийной стороны. Девять лет герои «Клиники» смешили зрителей. Сериал завершился семь лет назад, но Джей Ди, Тёрк и доктор Кокс все еще популярны и любимы, а великолепный юмор шоу обеспечил ему культовую славу. Давайте окунемся в недалекое прошлое и вспомним прекрасных актеров, которые подарили нам первого межрасового доктора, Шоколадного и Ванильного мишек, монетку в дверях, «Дай пять!» и еще десятки (сотни) различных мемов. Джон «Джей Ди» Дориан – Зак Брафф

Фото: imdb.com

На премьере своего фильма «Уйти красиво». Фото: THR

Зак Брафф талантливый комедийный актер, но самого его всегда больше тянуло в режиссеры. Еще во время работы над «Клиникой» он написал и снял трагикомедию «Страна садов», принесшую ему множество фестивальных наград. После окончания сериала Брафф сделал хороший фильм «Хотел бы я быть здесь», который приобрел у нас популярность благодаря активной рекламе BadComedian, и комедию «Уйти красиво» с Майклом Кейном, Морганом Фриманом и Аланом Аркином. На экране Зак появляется редко. Крис Тёрк – Дональд Фэйсон

Фото: imdb.com

Фото: Brian W. Hot Springs

Для Дональда Фэйсона роль хирурга Тёрка все еще главная в карьере. Актер периодически появляется на большом экране: «Пипец 2», «Маленькое зло», поддержал Браффа в «Хотел бы я быть здесь», но в этих картинах его мало кто помнит. С личной жизнью у Фэйсона все гораздо веселее – у него пятеро детей от трех разных женщин. Зато в дружбе актер постоянен – крепкая связь Джей Ди и Тёрка сохранилась у Браффа и Фэйсона даже после окончания «Клиники». Пэрри Кокс – Джон К. МакГинли

Фото: imdb.com

«Стэн против сил зла». Фото: imdb.com

МакГинли был популярен еще до выхода «Клиники», но тогда он играл исключительно драматические роли. Любимец зрителей доктор Кокс заставил актера поменять амплуа и переключиться на комедии. После завершения «Клиники» МакГинли сыграл несколько вариаций на тему Кокса, а сейчас исполняет главную роль в безумном сериале «Стэн против сил зла». Эллиот Рид – Сара Чок

Фото: imdb.com

Фото: Vanity fair

«Барби», любовь всей жизни Джей Ди и один из немногих героев, способный переспорить доктора Кокса, Эллиот Рид прошла в сериале самую ощутимую эволюцию, но карьере Сары Чок это не помогло. Актриса всеми силами пыталась устроиться после завершения «Клиники», но дальше гостевых ролей в различных сериалах дело не пошло. Сейчас Чок озвучивает персонажей мульсериалов «Рик и Морти» и «Закон Мёрфи». Карла Эспиноса – Джуди Рейес

Фото: imdb.com

Фото: The Gazette Review

Роль боевой медсестры Карлы, которую боятся все персонажи сериала, не стала для Рейес единственной заметной в карьере. После «Клиники» актриса играла одну из главных ролей в «Коварных горничных» и регулярно появляется в других популярных сериалах: «Я – Зомби», «Девственница Джейн», «Трудности ассимиляции». В этом году стартует шоу «Когти», где у актрисы снова одна из главных ролей. Уборщик – Нил Флинн

Фото: imdb.com

«Бывает и хуже». Фото: imdb.com

«Клиника» завершилась семь лет назад, но зрителям до сих пор не дают покоя некоторые вопросы. Как же на самом деле зовут уборщика? Что ему сделал Джей Ди? За что он ненавидит всех людей? Он вообще человек?! Одно можно утверждать точно – у играющего его Нила Флинна все хорошо. С 2009 года актер играет роль отца семейства Хеков в невероятно популярном в США, а сейчас набирающем обороты и у нас, ситкоме «Бывает и хуже». Сериал насчитывает уже восемь отличных сезонов, и заканчиваться не собирается. Единственная трудность при его просмотре – в добропорядочном отце семейства Майке Хеке то и дело проскальзывают зловещие черты уборщика. Боб Келсо – Кен Дженкинс

Фото: imdb.com

«Город хищниц». Фото: imdb.com

Корыстный главврач и злобный тролль в теле милейшего дедули Боб Келсо стал звездной возрастной ролью для отличного актера Кен Дженкинса, начавшего сниматься в кино еще в 70-ых. В последние годы актер практически отошел от профессии и снимается крайне редко, но каждое его появление на экране получается ярким и запоминающимся. Дженкинса можно увидеть в сериалах «Черноватый», «Вернуться в игру», «Город хищниц», а в мультсериале «Гравити Фолз» озвученного им персонажа рисовали с самого актера. Джордан Салливан – Криста Миллер

Фото: imdb.com

«Город хищниц». Фото: imdb.com

Криста Миллер наглядный пример тому, что полученные по блату роли это не всегда плохо. Один из создателей «Клиники» Билл Лоуренс написал роль Джордан специально для своей жены и создал одного из лучших второстепенных персонажей в истории ситкомов. Бывшая-настоящая-снова бывшая жена доктора Кокса великолепна в своей стервозности, а Криста Миллер еще раз блистательно сыграла подобную роль в сериале «Город хищниц», где без труда затмила звезду «Друзей» Кортни Кокс. Тэд – Сэм Ллойд

Фото: imdb.com

Фото: Baskino