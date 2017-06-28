Фотофакт: как изменились актеры сериала «Друзья»

В 1994 году мир познакомился с Рейчел, Моникой, Фиби, Джоуи, Чендлером и Россом. Ситком о дружбе шестерых молодых людей из Нью-Йорка быстро завоевал всеобщую любовь и стал культурным феноменом. «Друзья» длились десять сезонов и большей частью своего успеха были обязаны невероятной «химии» между исполнителями главных ролей. Вчера появилась новость о том, что культовый сериал может снова вернуться на наши экраны. Пока весь мир ждет очередной встречи с «Друзьями», предлагаем посмотреть на то, как сложилась жизнь ведущих актеров после закрытия шоу и чем они занимаются в данный момент. Дженнифер Энистон

Фото: imdb.com

Ради роли в «Друзьях» Дженнифер отказалась от места в постоянном актерском составе развлекательной программы «Субботним вечером в прямом эфире». Из всех актеров сериала Энистон была самой большой мишенью для таблоидов из-за ее пятилетнего брака с Брэдом Питтом. Актриса единственная из шестерки получила за свою роль в сериале «Золотой глобус».

Фото: CBS

Карьера после «Друзей» у Энистон сложилась более чем удачно. Она стала звездой комедий, в чьей фильмографии такие безоговорочные хиты как «Брюс Всемогущий», «А вот и Полли», «Притворись моей женой», «Несносные боссы», «Мы – Миллеры». Дженнифер выпустила два именных аромата духов, увлекается живописью и собирает антиквариат. В 2012 году актриса получила именную звезду на Аллее Славы. Недавно Энистон вышла замуж за актера Джастина Теру, с которым встречалась пять лет. Кортни Кокс

Фото: TheHR

Кортни Кокс была достаточно популярна еще до выхода «Друзей». Начав карьеру в качестве модели, девушка быстро попала на телевидение, где играла эпизодические роли в популярных сериалах («Семейные узы», «Сейнфилд»). В кино Кортни прославилась ролями в «Эйсе Винтуре» и цикле «Крик».

Фото: FX.com

После «Друзей» Кокс продолжала работать преимущественно на телевидении. Она исполнила ведущую роль в сериале о журналистах «Желтая пресса», а после этого шесть лет играла главную героиню культового в узких кругах «Города хищниц». Актриса пять лет встречалась с актером Майклом Китоном, а на съемках «Крика» познакомилась с будущим мужем Дэвидом Аркеттом (у пары есть дочь Коко, чья крестная мать – Дженнифер Энистон). В 2011 году Кокс и Аркетт развелись, а с 2014 актриса в отношениях с ирландским музыкантом Джонни МакДэйдом. Лиза Кудроу

Фото: imdb.com

Телевизионная актриса Кудроу попала в «Друзья» после небольшой роли в ситкоме «Без ума от тебя», где сыграла Урсулу Буфе. Этот образ открыл ей дорогу к роли Фиби, столь же странной, но гораздо более симпатичной сестре-близнецу Урсулы.

Фото: TheHR

После окончания сериала Кудроу часто появлялась и в кино, и на телевидении. Она сыграла небольшие, но важные роли в популярных фильмах «P.S. Я люблю тебя», «Отличница легкого поведения», «Бумажный человек», «Анализируй это/то». Лиза придумала и сыграла главную роль в популярном сериале «Вэб-терапия». Актриса замужем за Мишелем Штерном, с которым познакомилась на съемках «Друзей», у пары есть сын. Примечателен факт, что предки Кудроу выходцы из Беларуси. В 2008 году Лиза тайно посетила нашу страну и сняла здесь документальный фильм о Минске, Вилейке и Ивье. Мэтт ЛеБлан

Фото: TheHR

До «Друзей» ЛеБлан был известен только тем, что иногда появлялся в регулярной роли в ситкоме «Женаты и с детьми» (прообраз русского «Счастливы вместе»). Роль Джоуи стала для актера настоящим прорывом, а его персонаж – единственный из шестерки – получил свой собственный сериал.

Фото: CBS

С карьерой в кино у ЛеБлана не задалось, а вот на телевидении он блистает и по сей день. Мэтт получил «Золотой глобус» за главную роль в замечательном британо-американском сериале «Эпизоды», играет главную роль в ситкоме «Все схвачено». С 2016 года ЛеБлан стал новым ведущим популярного автомобильного шоу Top Gear. С 2003 по 2006 год был женат на Мисси МакНайт, в браке у актера родилась дочка. Мэттью Перри

Фото: imdb.com

До «Друзей» Перри играл второстепенные роли в популярных в 80-е детских сериалах и фильмах. Вершиной его ранней карьеры стал фильм 1988 года с Ривером Фениксом «Одна ночь из жизни Джимми Рирдона». Параллельно с «Друзьями» Мэттью снялся в комедиях «Поспешишь, людей насмешишь», «Танго втроем», «Девять ярдов», «Мошенники».

Фото: reelz

Карьера Перри сложилась хуже всех из известной шестерки. Еще во время съемок «Друзей» у актера начались проблемы с алкоголем и наркотиками. Мэттью провел много времени в реабилитационном центре, а по выходу из него всеми силами пытался вернуть былую славу. Многочисленные комедийные сериалы с актером в главной роли не проживали в эфире и одного сезона, а его попытки пробиться в кино остались малозаметными. Актер никогда не был женат и не имеет детей. Дэвид Швиммер

Фото: imdb.com

Как и его экранная сестра Кортни Кокс, до «Друзей» Швиммер много снимался на телевидении в популярных сериалах того времени. Предполагалось, что Росс будет второстепенным персонажем, но на пробах Дэвид так впечатлил создателей, что роль робкого палеонтолога переписали специально под актера.

Фото: CBS