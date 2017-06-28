Фотофакт: как изменились актеры сериала «Друзья»
В 1994 году мир познакомился с Рейчел, Моникой, Фиби, Джоуи, Чендлером и Россом. Ситком о дружбе шестерых молодых людей из Нью-Йорка быстро завоевал всеобщую любовь и стал культурным феноменом. «Друзья» длились десять сезонов и большей частью своего успеха были обязаны невероятной «химии» между исполнителями главных ролей.
Вчера появилась новость о том, что культовый сериал может снова вернуться на наши экраны. Пока весь мир ждет очередной встречи с «Друзьями», предлагаем посмотреть на то, как сложилась жизнь ведущих актеров после закрытия шоу и чем они занимаются в данный момент.
Дженнифер Энистон
Ради роли в «Друзьях» Дженнифер отказалась от места в постоянном актерском составе развлекательной программы «Субботним вечером в прямом эфире». Из всех актеров сериала Энистон была самой большой мишенью для таблоидов из-за ее пятилетнего брака с Брэдом Питтом. Актриса единственная из шестерки получила за свою роль в сериале «Золотой глобус».
Карьера после «Друзей» у Энистон сложилась более чем удачно. Она стала звездой комедий, в чьей фильмографии такие безоговорочные хиты как «Брюс Всемогущий», «А вот и Полли», «Притворись моей женой», «Несносные боссы», «Мы – Миллеры». Дженнифер выпустила два именных аромата духов, увлекается живописью и собирает антиквариат. В 2012 году актриса получила именную звезду на Аллее Славы. Недавно Энистон вышла замуж за актера Джастина Теру, с которым встречалась пять лет.
Кортни Кокс
Кортни Кокс была достаточно популярна еще до выхода «Друзей». Начав карьеру в качестве модели, девушка быстро попала на телевидение, где играла эпизодические роли в популярных сериалах («Семейные узы», «Сейнфилд»). В кино Кортни прославилась ролями в «Эйсе Винтуре» и цикле «Крик».
После «Друзей» Кокс продолжала работать преимущественно на телевидении. Она исполнила ведущую роль в сериале о журналистах «Желтая пресса», а после этого шесть лет играла главную героиню культового в узких кругах «Города хищниц». Актриса пять лет встречалась с актером Майклом Китоном, а на съемках «Крика» познакомилась с будущим мужем Дэвидом Аркеттом (у пары есть дочь Коко, чья крестная мать – Дженнифер Энистон). В 2011 году Кокс и Аркетт развелись, а с 2014 актриса в отношениях с ирландским музыкантом Джонни МакДэйдом.
Лиза Кудроу
Телевизионная актриса Кудроу попала в «Друзья» после небольшой роли в ситкоме «Без ума от тебя», где сыграла Урсулу Буфе. Этот образ открыл ей дорогу к роли Фиби, столь же странной, но гораздо более симпатичной сестре-близнецу Урсулы.
После окончания сериала Кудроу часто появлялась и в кино, и на телевидении. Она сыграла небольшие, но важные роли в популярных фильмах «P.S. Я люблю тебя», «Отличница легкого поведения», «Бумажный человек», «Анализируй это/то». Лиза придумала и сыграла главную роль в популярном сериале «Вэб-терапия». Актриса замужем за Мишелем Штерном, с которым познакомилась на съемках «Друзей», у пары есть сын. Примечателен факт, что
предки Кудроу выходцы из Беларуси.
В 2008 году Лиза тайно посетила нашу страну и сняла здесь документальный фильм о Минске, Вилейке и Ивье.
Мэтт ЛеБлан
До «Друзей» ЛеБлан был известен только тем, что иногда появлялся в регулярной роли в ситкоме «Женаты и с детьми» (прообраз русского «Счастливы вместе»). Роль Джоуи стала для актера настоящим прорывом, а его персонаж – единственный из шестерки – получил свой собственный сериал.
С карьерой в кино у ЛеБлана не задалось, а вот на телевидении он блистает и по сей день. Мэтт получил «Золотой глобус» за главную роль в замечательном британо-американском сериале «Эпизоды», играет главную роль в ситкоме «Все схвачено». С 2016 года ЛеБлан стал новым ведущим популярного автомобильного шоу Top Gear. С 2003 по 2006 год был женат на Мисси МакНайт, в браке у актера родилась дочка.
Мэттью Перри
До «Друзей» Перри играл второстепенные роли в популярных в 80-е детских сериалах и фильмах. Вершиной его ранней карьеры стал фильм 1988 года с Ривером Фениксом «Одна ночь из жизни Джимми Рирдона». Параллельно с «Друзьями» Мэттью снялся в комедиях «Поспешишь, людей насмешишь», «Танго втроем», «Девять ярдов», «Мошенники».
Карьера Перри сложилась хуже всех из известной шестерки. Еще во время съемок «Друзей» у актера начались проблемы с алкоголем и наркотиками. Мэттью провел много времени в реабилитационном центре, а по выходу из него всеми силами пытался вернуть былую славу. Многочисленные комедийные сериалы с актером в главной роли не проживали в эфире и одного сезона, а его попытки пробиться в кино остались малозаметными. Актер никогда не был женат и не имеет детей.
Дэвид Швиммер
Как и его экранная сестра Кортни Кокс, до «Друзей» Швиммер много снимался на телевидении в популярных сериалах того времени. Предполагалось, что Росс будет второстепенным персонажем, но на пробах Дэвид так впечатлил создателей, что роль робкого палеонтолога переписали специально под актера.
В конце 90-х Швиммер совершил ошибку, о которой, скорее всего, жалеет и по сей день – отказался от главной роли в «Людях в черном». Черный костюм примерил Уилл Смит, а Дэвид попробовал себя в качестве режиссера. Актер поставил множество эпизодов «Друзей», а после снял уморительную комедию «Беги, толстяк, беги» и остросоциальную драму «Доверие». С актерством у Швиммера все хуже, чем с режиссурой. Самая заметная роль актера после «Друзей» – Роберт Кардашьян в первом сезоне «Американской истории преступлений». А лучшая роль Швиммера за последние тринадцать лет – жираф Мелман в анимационном «Мадагаскаре».