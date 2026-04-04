Удобрения на вес золота. Как взрывы в Тегеране аукнутся неурожаем по всему миру – анонс ток-шоу «Мнения»

США снимают санкции с белорусского калия. Но почему эта новость не только про Минск и Вашингтон?

Владислав Ревенко, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси, кандидат политических наук:

США говорят: санкции мы снимаем, открывайте поставки белорусского калия через порт Клайпеды. Брюссель говорит: не открывайте. Что же делать? Литва в растерянности. Игорь Позняк, ведущий:

Придется сесть на геополитический шпагат. Владислав Ревенко:

Придется.

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ:

Соединенные Штаты вполне могут рассматривать белорусские поставки как элемент шантажа для канадцев: смотрите, мы больше будем покупать у Минска и при этом сократим закупки у вас.

Грегор Шпицен, политолог, журналист:

Последнюю неделю я путешествовал по Германии и дважды встречал на вокзалах вагоны с логотипом «Беларуськалия». Игорь Позняк:

Удобрения на вес золота. Как взрывы в Тегеране аукнутся неурожаем по всему миру?