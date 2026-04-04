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Удобрения на вес золота. Как взрывы в Тегеране аукнутся неурожаем по всему миру – анонс ток-шоу «Мнения»

04 апреля 2026 19:19
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США снимают санкции с белорусского калия. Но почему эта новость не только про Минск и Вашингтон?

Удобрения на вес золота. Как взрывы в Тегеране аукнутся неурожаем по всему миру – анонс ток-шоу «Мнения»-2

Владислав Ревенко, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси, кандидат политических наук: 
США говорят: санкции мы снимаем, открывайте поставки белорусского калия через порт Клайпеды. Брюссель говорит: не открывайте. Что же делать? Литва в растерянности.

Игорь Позняк, ведущий: 
Придется сесть на геополитический шпагат.

Владислав Ревенко:
Придется.

Удобрения на вес золота. Как взрывы в Тегеране аукнутся неурожаем по всему миру – анонс ток-шоу «Мнения»-4

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ: 
Соединенные Штаты вполне могут рассматривать белорусские поставки как элемент шантажа для канадцев: смотрите, мы больше будем покупать у Минска и при этом сократим закупки у вас.

Удобрения на вес золота. Как взрывы в Тегеране аукнутся неурожаем по всему миру – анонс ток-шоу «Мнения»-6

Грегор Шпицен, политолог, журналист: 
Последнюю неделю я путешествовал по Германии и дважды встречал на вокзалах вагоны с логотипом «Беларуськалия». 

Игорь Позняк:
Удобрения на вес золота. Как взрывы в Тегеране аукнутся неурожаем по всему миру?

Удобрения на вес золота. Как взрывы в Тегеране аукнутся неурожаем по всему миру – анонс ток-шоу «Мнения»-8

Александр Камкин, политолог, эксперт по странам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:
А Европе здесь уготовано быть старухой-процентщицей, к которой уже идет Раскольников Джей Ди Вэнс с топором наготове.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 5 апреля, в 22:00 на «РТР-Беларусь». 

# Международная политика # Беларусь-США

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