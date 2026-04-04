Удобрения на вес золота. Как взрывы в Тегеране аукнутся неурожаем по всему миру – анонс ток-шоу «Мнения»

США снимают санкции с белорусского калия. Но почему эта новость не только про Минск и Вашингтон?
США снимают санкции с белорусского калия. Но почему эта новость не только про Минск и Вашингтон?
Владислав Ревенко, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси, кандидат политических наук:
США говорят: санкции мы снимаем, открывайте поставки белорусского калия через порт Клайпеды. Брюссель говорит: не открывайте. Что же делать? Литва в растерянности.
Игорь Позняк, ведущий:
Придется сесть на геополитический шпагат.
Владислав Ревенко:
Придется.
Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ:
Соединенные Штаты вполне могут рассматривать белорусские поставки как элемент шантажа для канадцев: смотрите, мы больше будем покупать у Минска и при этом сократим закупки у вас.
Грегор Шпицен, политолог, журналист:
Последнюю неделю я путешествовал по Германии и дважды встречал на вокзалах вагоны с логотипом «Беларуськалия».
Игорь Позняк:
Удобрения на вес золота. Как взрывы в Тегеране аукнутся неурожаем по всему миру?
Александр Камкин, политолог, эксперт по странам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:
А Европе здесь уготовано быть старухой-процентщицей, к которой уже идет Раскольников Джей Ди Вэнс с топором наготове.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 5 апреля, в 22:00 на «РТР-Беларусь».