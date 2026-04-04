От школьников до высших должностных лиц – акция «Лес! Добро! Порядок!» собрала тысячи участников

Пока весна все увереннее вступает в свои права, в Беларуси продолжается генеральная уборка. Республиканская акция «Лес! Добро! Порядок!» вновь собрала тысячи участников – от школьников до представителей государственных ведомств. И это не просто сезонная инициатива, а часть системной экополитики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С каждым годом такие проекты становятся все масштабнее и охватывают новые территории – от лесных массивов до придорожных зон и памятных мест. Главная задача – не только навести порядок, но и сформировать культуру бережного отношения к природе. Участники убирают мусор, благоустраивают популярные маршруты, обновляют инфраструктуру для экотуризма.

Важно и то, что акция объединяет разные поколения. Для молодежи – это возможность внести реальный вклад, для регионов – привести в порядок территории после зимы, а для страны в целом – укрепить экологическую ответственность как норму повседневной жизни. Как проходит этот трудовой марафон и какие результаты уже есть – в нашем следующем сюжете.

Сегодня Беларусь входит в десятку самых лесных государств Европы. Массивами покрыта почти половина всей территории, и площадь растет с каждым годом. Но шумят леса дружно благодаря нам, белорусам. Каждую весну и осень мы отправляемся на делянки, чтобы высадить саженцы и облагородить территории.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Акции проводятся уже больше 20 лет. Представьте, сколько высажено. Это уже миллионы саженцев, сеянцев высажены, уже сколько площадей засажено лесом. И все эти годы, как и сегодня, участвуют высшие должностные лица. Так, сегодня один из десантов работал в Узденском районе. Сотрудники государственного секретариата Совета безопасности высадили свыше 15 тысяч саженцев сосны. Этот вид хвойных вынослив, быстро растет и хорошо приживается в наших климатических условиях, а значит, будет результат.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Лес – это залог экологической безопасности. Экологическая безопасность – одна из сфер Национальной безопасности. А значит, это наши стратегические национальные интересы. Это та часть жизни нашего общества, которая влияет действительно на нашу страну, на устойчивое развитие, функционирование нашей страны. Поэтому вот так, приумножая такими акциями, внося пользу в экологическую безопасность, конечно, мы делаем добро для своей страны.

Даже расстояние почти в 100 километров не стало преградой для воспитанников Минского областного кадетского училища. Вот что значит дисциплина! В выходной день трудятся бок о бок со взрослыми. Преемственность поколений в действии. Работники Министерства промышленности приняли участие в акции «Лес! Дабро! Парадак!» Присоединились к экологической инициативе и сотрудники центрального аппарата Министерства промышленности, а также рабочие предприятия «АМКОДОР». Доброе дело на свежем воздухе сплотило коллективы. В Борисовском лесничестве на площади в два гектара они высадили свыше 10 тысяч саженцев ели и сосны.