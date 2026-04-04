Баскетболисты «Гродно-93» укрепили лидерство в чемпионате Беларуси

Баскетболисты «Гродно-93» на домашней площадке обыграли могилевский «Борисфен» в центральном поединке игрового дня чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Противостояние лидеров национального первенства проходило в плотной борьбе. Тем не менее в каждом из игровых отрезков преимуществом владели хозяева, к большому перерыву они обеспечили себе комфортный задел в 9 баллов. После ход дуэли не изменился. Подопечные Дмитрия Кузьмина продолжили действовать первым номером и заработанное ранее преимущество не растеряли, а только приумножили. Как итог – уверенная победа с результатом 89:71. Благодаря этому успеху команда из Гродно укрепила лидерство в турнирной таблице. «Борисфен» идет вторым.

Еще один фаворит текущего розыгрыша – клуб «МИНСК» 4 апреля разгромил воспитанников РГУОР с разницей в 43 очка – 105:62 – и на данный момент замыкает тройку сильнейших. Брестская «Виктория» прервала серию поражений и одолела у себя дома витебский «Рубон». Встреча завершилась в овертайме со счетом 88:80.