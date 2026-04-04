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В Париже до +17, а в Москве до +15 с дождем – погода в Европе на неделю

04 апреля 2026 18:19
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К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже до +17, а в Москве до +15 с дождем – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют погоду без осадков, и температура до +17. В Вене +20 и также без осадков. В Риме малооблачно и до +22. В Мадриде столбики термометров покажут + 26, будет жарко. 

В Париже до +17, а в Москве до +15 с дождем – погода в Европе на неделю-4

В Софии +14 и без осадков. В турецкой столице до +11 и дождь. В Афинах + 17 и возможен кратковременный дождь. 

В Париже до +17, а в Москве до +15 с дождем – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге будет облачная погода и без осадков, температура до +7 градусов. В Вильнюсе +10 и облачно. В Варшаве +18 и без осадков. +13 в Киеве. В столице России прогнозируется +5 и дождь.

# Погода

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