В Париже до +17, а в Москве до +15 с дождем – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют погоду без осадков, и температура до +17. В Вене +20 и также без осадков. В Риме малооблачно и до +22. В Мадриде столбики термометров покажут + 26, будет жарко.

В Софии +14 и без осадков. В турецкой столице до +11 и дождь. В Афинах + 17 и возможен кратковременный дождь.