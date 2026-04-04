От -3 до +16 с мокрым снегом и дождем – погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В начале недели на большей части территории республики пройдут дожди. Утром и днем местами прогнозируется усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью составит +1..+8, максимальная днем +7..+14. По юго-востоку воздух прогреется до +16. Со вторника в Беларуси похолодает. Во многих районах страны прогнозируются осадки – мокрый снег и дождь. Ветер в основном северной четверти порывистый. Временами сильный порывистый. Ночью и утром возможен слабый гололед. Преобладающая температуре воздуха в ночные часы будет находиться в пределах от -3..+3. Температура воздуха днем составит +2..+12. В течение недели в отдельных районах возможен небольшой временный снежный покров.

К концу недели, по предварительному прогнозу, ожидается рост атмосферного давления. Осадков станет меньше, ветер ослабеет до умеренного. При этом есть вероятность поступления более теплых воздушных масс, что будет способствовать повышению дневной температуры до +10..12. В северо-восточных регионах сохранится пониженный температурный режим.

Подробный прогноз по областям страны: