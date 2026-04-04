Команда Президента – лучшая! Как прошел финальный матч РХЛ? Самые яркие моменты
На «Олимпик-Арене» в Минске прошел решающий матч 19-го сезона Республиканской хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На лед вышли команда Президента Беларуси и сборная Минской области, чтобы определить обладателя Кубка РХЛ. Финал обещал жаркую борьбу. Каждая атака и точный бросок стали настоящим испытанием на характер, стратегию и командное взаимодействие. Кубок победителя – у команды Президента. Соперники из Минской области повержены со счетом 4:2.
Захватывающий финал, ключевые моменты игры и победители сезона – в сюжете Виктории Ходосок.
Встретиться в финале и показать «жаркий» матч – этим командам не впервой. Они отлично знают друг друга – стиль игры, боевой настрой. И прекрасно понимают: ставки сегодня высоки. Финал на льду – это не просто хоккей, это проверка характера, стратегии и силы команды.
Команда Минской области – опытный соперник, который не собирался сдавать позиции. Начинали смело, без оглядки на статус соперника-фаворита. Но долго удерживать «сухой» счет не удалось. Уже на 2-й минуте встречи нападающий президентской команды Андрей Костицын, играющий под номером 46, точным броском отправил шайбу в ворота соперника – после результативной комбинации с участием Александра Лукашенко и Ярослава Чуприса.
Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. К перерыву на табло стало 2:2. Тем временем на трибунах болельщики активно следили за каждой атакой, поддерживая своих и делая ставки.
Я думаю, что все-таки команда Первого.
Конечно, за Александра Григорьевича, но сегодня мы болеем за Минскую область.
Минская область выиграет.
Но третий период развеял все догадки и окончательно решил исход матча. Опыт и сыгранность сработали на пользу хоккеистов команды Президента: несколько точных бросков и надежная игра в защите принесли им победу со счетом 4:2. И они вновь стали чемпионами РХЛ.
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Для хоккейной дружины Президента нынешний чемпионский титул 17-й в истории. Такой результат – заслуга слаженной работы игроков в тесной связке с тренером, дисциплины на льду и продуманной тактики на каждый матч.
Сезон завершен, титул защищен, и команда Президента снова подтверждает свой статус лучшей ледовой дружины РХЛ. Финальный матч показал, что хоккей – это не только счет на табло, но и эмоции, напряжение и борьба за каждую шайбу до последней минуты.