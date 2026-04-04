Команда Президента – лучшая! Как прошел финальный матч РХЛ? Самые яркие моменты

На «Олимпик-Арене» в Минске прошел решающий матч 19-го сезона Республиканской хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На лед вышли команда Президента Беларуси и сборная Минской области, чтобы определить обладателя Кубка РХЛ. Финал обещал жаркую борьбу. Каждая атака и точный бросок стали настоящим испытанием на характер, стратегию и командное взаимодействие. Кубок победителя – у команды Президента. Соперники из Минской области повержены со счетом 4:2.

Встретиться в финале и показать «жаркий» матч – этим командам не впервой. Они отлично знают друг друга – стиль игры, боевой настрой. И прекрасно понимают: ставки сегодня высоки. Финал на льду – это не просто хоккей, это проверка характера, стратегии и силы команды.

Команда Минской области – опытный соперник, который не собирался сдавать позиции. Начинали смело, без оглядки на статус соперника-фаворита. Но долго удерживать «сухой» счет не удалось. Уже на 2-й минуте встречи нападающий президентской команды Андрей Костицын, играющий под номером 46, точным броском отправил шайбу в ворота соперника – после результативной комбинации с участием Александра Лукашенко и Ярослава Чуприса.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. К перерыву на табло стало 2:2. Тем временем на трибунах болельщики активно следили за каждой атакой, поддерживая своих и делая ставки.