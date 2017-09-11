Фотофакт: как изменились актеры сериала «Зачарованные»

Мы продолжаем вспоминать наши любимые сериалы начала века и показывать вам, как сейчас выглядят актеры, которые годами заставляли нас переживать за судьбы своих персонажей. Ранее мы рассказывали о звездах сериалов «Друзья», «Клон» и «Мятежный дух». Сейчас на очереди главный «девичий» сериал прошлого десятилетия «Зачарованные». Многосерийное шоу о сестрах-ведьмах, стоящих на страже добра благополучно завершилось в 2006 году. За восемь лет сестры Холлиуэлл успели сразиться со всевозможными демонами, а уж их сердечные дела захватывали ничуть не меньше, чем заклинания и магия. Давайте вместе посмотрим на ведущих звезд «Зачарованных» и на то, как они выглядят сейчас. Фиби – Алисса Милано

В 90-ые Милано была настоящей молодежной звездой – она играла главные роли в фильмах, с нее рисовали русалочку Ариэль для мультфильма. Роль ведьмы Фиби сделала актрису невероятно популярной, но так и осталась главной в ее карьере. После «Зачарованных» Алисса играла только второстепенные роли в кино, а сериал «Любовницы» с нею в главной роли продержался в эфире недолго. В заслугу Милано можно записать только ситком «Меня зовут Эрл», но роль актрисы в нем второстепенная. Зато Алисса ведет активную общественную жизнь, замужем и воспитывает сына и дочку. Пайпер – Холли Мари Комбс

Кроме роли в «Зачарованных», Холли на актерском поприще похвастаться нечем. После завершение сериала она сыграла мать одной из главных героинь «Милых обманщиц» и все. Зато личная жизнь у Комбс кипит – она дважды была замужем, имеет троих детей, а совсем недавно появилась новость, что актриса собралась под венец в третий раз. Пейдж – Роуз МакГоун

У эпатажной и яркой Роуз МакГоун карьера сложилась лучше всех «зачарованных» актрис. Она была достаточно популярна до прихода в сериал, а после его закрытия успела сняться у Брайана Де Пальпы, Роберта Родригеса и Квентина Тарантино. Актерскую карьеру Роуз остановило ДТП 2007 года, после которого она перенесла несколько сложных операций на лице. После аварии МакГоун ушла в режиссуру, и даже получает за свою работу награды. Детей у актрисы нет, замужем она была один раз, а самый известный роман Роуз был с Мэрилином Мэнсоном. Прю – Шэннен Доэрти

Старшая сестра из первых трех сезонов была звездой 90-ых. За ее плечами одна из главных ролей в культовом «Беверли-Хиллз, 90210», появления в лучших фильмах Кевина Смита и регулярные роли в самых популярных сериалах того времени. Но после скандального ухода из «Зачарованных» карьера Шэннен пошла на спад. Вдобавок к творческим неудачам, в 2015 году у актрисы диагностировали рак молочной железы. Сейчас актриса практически справилась с болезнью, а ее большим кам-бэком в профессию может стать сериал Кевина Смита «Тусовщики из супермаркета 2». Детей у Доэрти нет, замужем она уже в четвертый раз. Лео – Брайан Краузе

Как и у экранной супруги Комбс, роль в «Зачарованных» едва ли не единственная заметная в карьере Краузе. До роли ангела-хранителя Лео актер засветился лишь во второсортном «Возвращении в Голубую лагуну» в паре с Милой Йовович. После завершения сериала Брайан сыграл много где, но эти фильмы мало кто видел. Был женат, имеет ребенка, некоторое время встречался с Алиссой Милано. Деррил – Дориан Грегори

Для Дориана Грегори, сыгравшего доброго и честного инспектора полиции, роль в «Зачарованных», к сожалению, так и осталась единственной заметной. Актер до сих пор изредка снимается в сериалах, но остается далеко на втором плане. Зато Грегори нашел себя в театре – за свою игру он был удостоен больших наград. Коул – Джулиан МакМэхон