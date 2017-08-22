Фотофакт: как изменились актеры сериала «Мятежный дух»

В начале прошлого десятилетия телевидение радовало нас множеством латиноамериканских сериалов, которые собирали перед экранами всю семью. Но если большинство этих шоу было направлено на взрослую аудиторию, то «Мятежный дух» был целиком ориентирован на молодежь. Именно это, а еще удачно подобранные актеры и увлекательный сюжет сделали сериал популярным и любимым не только в Аргентине, но и во всем мире.

Фото: fifew.com

Все события «Мятежного духа» происходят в элитной школе, где учатся дети богатых родителей и одаренные стипендиаты. Все студенты совершенно разные, между ними возникают многочисленные конфликты, дружеские связи и романтические отношения. Ученики даже организуют музыкальную группу Erreway, чья популярность вышла далеко за пределы сериала. С момента закрытия сериала прошло уже четырнадцать лет, и мы решили посмотреть на то, как сейчас выглядят Миа, Пабло, Мариса и Мануэль и узнать чем они занимаются. Луисана Лопилато – Миа

Фото: mundotkm.com

В каждой школе есть «звезды», и в «Мятежном духе» эта роль досталась юной Луисане Лопилато, которая была самой младшей в актерском составе сериала. Девушка сделала успешную модельную карьеру, в 2007 стала «лицом Аргентины», а в 2009 вошла в топ-100 самых сексуальных женщин планеты. Она по-прежнему продолжает сниматься в кино и сериалах, но повторить успех «Мятежного духа» Луисане пока не удалось. Актриса замужем за популярным американским певцом Майклом Бубле, у пары двое сыновей. Фелепе Коломбо – Мануэль

Фото: fanpop.com

В сериале у Фелипе была роль главного школьного бунтаря, но вне экрана Коломбо оставался очень милым парнем, который до сих пор в близких отношениях со многими коллегами по «Мятежному духу». Сейчас он снимается редко, но зато добился успеха со своей новой группой RoCo. Фелепе женат на модели Сесилии Коронадо, с которой растит восьмилетнюю дочь Аврору. Бенхамин Рохас – Пабло

Фото: mundotkm.com

В «Мятежном духе» Бенхамин Рохас сыграл роль Пабло – богатого задиристого красавчика с добрым сердцем. Сейчас его актерская карьера складывается не очень удачно – Рохас снимается в аргентинских сериалах и фильмах, но они остались незамеченными даже на родине. Зато с музыкальной карьерой у него все в порядке – Бенхамин вместе с Фелепе Коломбо играет в RoCo. Камила Бордонаба – Мариса

Фото: fanpop.com