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«Металлург» одержал вторую победу над «Юностью» в полуфинале Кубка Президента

04 апреля 2026 19:23
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«Металлург» одержал вторую победу над «Юностью» в полуфинальной серии плей-офф белорусской хоккейной экстралиги. Поединок прошел в Жлобине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева вышли вперед уже на третьей минуте, автором гола стал защитник Андрей Геращенко. А довольно скоро Дмитрий Тукач упрочил перевес хозяев льда. На старте второго периода Даниил Тютчев сократил отставание до минимума, но и на это у «сталеваров» нашелся ответ – Александр Тимирев вернул комфортную разницу в счете. В заключительной трети столичный коллектив вновь был близок к тому, чтобы исправить свое положение. Илья Сидорук на экваторе отрезка подобрался к оппонентам на минимальное расстояние. Однако Юрий Веремеенко на последней минуте противостояния установил итоговый результат – 4:2 в пользу «Металлурга».

Благодаря этой виктории счет в серии до четырех побед стал равным – 2:2. В предстоящий понедельник команды встретятся на столичной «Чижовка-Арене».

«Металлург» одержал вторую победу над «Юностью» в полуфинале Кубка Президента -1

Дмитрий Саяпин, главный тренер ХК «Металлург»:
Благодарность нашим болельщикам большая. Сегодня пришли, нас мощно поддержали. Энергия хорошая была. Хороший был первый период, забили хорошие голы. Сработало сегодня большинство. Отработали максимально.

«Металлург» одержал вторую победу над «Юностью» в полуфинале Кубка Президента -3

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:
Первый период, не знаю, долго очень раскачивались, входили. Ненужный этот гол совершенно в начале игры. Все предрешила игра в меньшинстве. Походу, в этой серии мы в большинстве не поиграем. Значит, будем выигрывать 5 на 5.

Вторую путевку в финал плей-офф оспаривают солигорский «Шахтер» и смоленский «Славутич», после двух матчей в паре паритет – 1:1. Следующую игру дружины проведут 5 апреля на российском льду. 

# Хоккей

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