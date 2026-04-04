«Металлург» одержал вторую победу над «Юностью» в полуфинале Кубка Президента

«Металлург» одержал вторую победу над «Юностью» в полуфинальной серии плей-офф белорусской хоккейной экстралиги. Поединок прошел в Жлобине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева вышли вперед уже на третьей минуте, автором гола стал защитник Андрей Геращенко. А довольно скоро Дмитрий Тукач упрочил перевес хозяев льда. На старте второго периода Даниил Тютчев сократил отставание до минимума, но и на это у «сталеваров» нашелся ответ – Александр Тимирев вернул комфортную разницу в счете. В заключительной трети столичный коллектив вновь был близок к тому, чтобы исправить свое положение. Илья Сидорук на экваторе отрезка подобрался к оппонентам на минимальное расстояние. Однако Юрий Веремеенко на последней минуте противостояния установил итоговый результат – 4:2 в пользу «Металлурга».

Благодаря этой виктории счет в серии до четырех побед стал равным – 2:2. В предстоящий понедельник команды встретятся на столичной «Чижовка-Арене».