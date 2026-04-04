Шайба в исполнении Станислава Галиева вошла в десятку лучших голов первого раунда Кубка Гагарина

Шайба в исполнении нападающего минского «Динамо» Станислава Галиева вошла в десятку лучших по итогам первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четвертом поединке против одноклубников из Москвы нападающий мощным выстрелом поразил ближнюю девятку ворот соперника и вывел белорусский клуб в четвертьфинал Кубка Гагарина.

В следующем раунде, напомним, подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют против казанского «Ак Барса». Начинают борьбу наши парни дома. Два стартовых матча серии до четырех побед пройдут на «Минск-Арене» 9 и 11 апреля.