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Фотофакт: как изменились актеры сериала «Клон»

10 июля 2017 08:50
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В начале XXI века сериал «Клон» был главным событием на телевидении. Имя Джованны Антонелли знали абсолютно все, а вечерний просмотр каждой новой серии собирал перед экраном всю семью. С момента выхода первого эпизода этого телефеномена прошло уже 16 лет, но воспоминания о жизни восточной красавицы Жади все еще с нами.

Мы решили освежить в вашей памяти лица и имена актеров, подаривших нам когда-то красивую историю любви с музыкой, танцами, мусульманскими традициями и бесконечными интригами. Предлагаем вам посмотреть на то, как актеры сериала выглядят сейчас.

Здесь вы можете посмотреть, как изменились актеры еще одного легендарного сериала «Друзья».

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Джованна Антонелли

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