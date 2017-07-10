Фотофакт: как изменились актеры сериала «Клон»

В начале XXI века сериал «Клон» был главным событием на телевидении. Имя Джованны Антонелли знали абсолютно все, а вечерний просмотр каждой новой серии собирал перед экраном всю семью. С момента выхода первого эпизода этого телефеномена прошло уже 16 лет, но воспоминания о жизни восточной красавицы Жади все еще с нами.

Мы решили освежить в вашей памяти лица и имена актеров, подаривших нам когда-то красивую историю любви с музыкой, танцами, мусульманскими традициями и бесконечными интригами. Предлагаем вам посмотреть на то, как актеры сериала выглядят сейчас.