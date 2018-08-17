Прямой эфир

«Чёрная вдова» стала самой высокооплачиваемой актрисой года

17 августа 2018 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Самой высокооплачиваемой актрисой года стала Чёрная вдова из «Мстителей» – Скарлетт Йоханссон.  

Как сообщает Forbes, с 1 июня 2017 года до 1 июня 2018 года Йоханссон заработала 40,5 миллиона. За прошедшие двенадцать месяцев актриса увеличила свой доход в четыре раза. Наибольшую прибыль Скарлетт принесла роль Чёрной вдовы в серии фильмов «Мстители», основанных на комиксах Marvel.  

Мужчины признали Скарлетт Йоханссон самой красивой женщиной в мире  

«Чёрная вдова» стала самой высокооплачиваемой актрисой года-1

Фото: instagram.com/seriouslyscarlett  

На втором месте с большим отрывом Анджелина Джоли – 28 миллионов долларов. Большую часть этих денег актриса получила авансом за роль Малефисенты во второй части одноименного фильма.  

Болезненная худоба Анджелины Джоли шокировала поклонников  

«Чёрная вдова» стала самой высокооплачиваемой актрисой года-4

Фото: instagram.com/angelinajolieofficial  

На третьей строчке рейтинга расположилась Дженнифер Энистон – 19,5 миллиона долларов. Стоит отметить, что попасть в этот список женщине помогла не актёрская деятельность. С 2015 года Энистон является лицом авиакомпании Emirates, а также производителя питьевой воды Smartwater. Также с 2013 года Дженифер представляет бренд косметики Aveeno.  

Самой красивой женщиной в мире признана 47-летняя актриса  

«Чёрная вдова» стала самой высокооплачиваемой актрисой года-7

Фото: instagram.com/jennn.aniston  

Четвёртой в списке самых высокооплачиваемых актрис является Дженнифер Лоуренс – 18 миллионов долларов. За год девушка исполнила роли в двух фильмах: «Мама!» и «Красный воробей». Хороший доход Лоуренс принёс контракт на роль в «Люди Икс: Тёмный Феникс».  

Эволюция образа: как менялся стиль Дженнифер Лоуренс  

«Чёрная вдова» стала самой высокооплачиваемой актрисой года-10

Фото: instagram.com/jenniferlawrence.daily  

Последней в топ-5 стала Риз Уизерспун – 16,5 миллиона долларов. Доход ей принесло участие в фильме «Излом времени», а также роль в кинокартине «Большая маленькая ложь».  

Эволюция образа: как менялся стиль Риз Уизерспун  

«Чёрная вдова» стала самой высокооплачиваемой актрисой года-13

Фото: instagram.com/reesewitherspoon  

Также в десятку попали Мила Кунис, Джулия Робертс, Кейт Бланшетт, Мелисса Маккарти и Галь Гадот. В сумме они заработали 186 миллионов долларов. Отмечается, что в рейтинге 2018 года 6 женщин старше 40 лет.  

В 2017 году самой высокооплачиваемой актрисой стала Эмма Стоун. Девушка заработала за 12 месяцев 26 миллионов долларов – здесь подробности.  

Зимой прошлого года Forbes назвал самых кассовых актёров.  

Возглавил список исполнитель роли Доминика Торетто в серии фильмов «Форсаж» (подробнее здесь).  

# Звезды # Кино # Скарлетт Йоханссон # Анджелина Джоли # Дженнифер Энистон # Дженнифер Лоуренс # Риз Уизерспун # Мила Кунис # Джулия Робертс # Кейт Бланшетт # Мелисса Маккарти # Галь Гадот

Другие новости рубрики

Все новости
Звезда сериала «Сваты» рассказала об угрозах от поклонника
16 августа 2018 18:44

Звезда сериала «Сваты» рассказала об угрозах от поклонника

Песни ABBA, дружба с псом-роботом и опасная контрабанда: что посмотреть в кино с 16 августа
16 августа 2018 14:58

Песни ABBA, дружба с псом-роботом и опасная контрабанда: что посмотреть в кино с 16 августа

Вышел новый трейлер фильма Дарьи Жук «Хрусталь». Что говорят о нём те, кто уже его посмотрел?
16 августа 2018 10:19

Вышел новый трейлер фильма Дарьи Жук «Хрусталь». Что говорят о нём те, кто уже его посмотрел?