«Чёрная вдова» стала самой высокооплачиваемой актрисой года

Как сообщает Forbes, с 1 июня 2017 года до 1 июня 2018 года Йоханссон заработала 40,5 миллиона. За прошедшие двенадцать месяцев актриса увеличила свой доход в четыре раза. Наибольшую прибыль Скарлетт принесла роль Чёрной вдовы в серии фильмов «Мстители», основанных на комиксах Marvel.

Новости США. Самой высокооплачиваемой актрисой года стала Чёрная вдова из «Мстителей» – Скарлетт Йоханссон.

На втором месте с большим отрывом Анджелина Джоли – 28 миллионов долларов. Большую часть этих денег актриса получила авансом за роль Малефисенты во второй части одноименного фильма.

На третьей строчке рейтинга расположилась Дженнифер Энистон – 19,5 миллиона долларов. Стоит отметить, что попасть в этот список женщине помогла не актёрская деятельность. С 2015 года Энистон является лицом авиакомпании Emirates, а также производителя питьевой воды Smartwater. Также с 2013 года Дженифер представляет бренд косметики Aveeno.

Четвёртой в списке самых высокооплачиваемых актрис является Дженнифер Лоуренс – 18 миллионов долларов. За год девушка исполнила роли в двух фильмах: «Мама!» и «Красный воробей». Хороший доход Лоуренс принёс контракт на роль в «Люди Икс: Тёмный Феникс».

Последней в топ-5 стала Риз Уизерспун – 16,5 миллиона долларов. Доход ей принесло участие в фильме «Излом времени», а также роль в кинокартине «Большая маленькая ложь».

Также в десятку попали Мила Кунис, Джулия Робертс, Кейт Бланшетт, Мелисса Маккарти и Галь Гадот. В сумме они заработали 186 миллионов долларов. Отмечается, что в рейтинге 2018 года 6 женщин старше 40 лет.

В 2017 году самой высокооплачиваемой актрисой стала Эмма Стоун. Девушка заработала за 12 месяцев 26 миллионов долларов – здесь подробности.

Зимой прошлого года Forbes назвал самых кассовых актёров.