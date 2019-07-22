Похожи? Девять фотографий мамы Анджелины Джоли

Анджелина Джоли – одна из самых привлекательных и популярных актрис современности. За это, конечно же, нужно сказать спасибо ее маме Маршелин Бертран, которая тоже отличалась красотой, но оставила карьеру, чтобы посвятить свою жизнь детям.

Анджелина Джоли родилась в семье американской актрисы Маршелин Бертран и актера Джона Войта. Маршелин родилась 9 мая 1950 года. Бертран обладала отличными данными, поэтому карьера складывалась хорошо. Изменения в жизни Маршелин начали происходить после свадьбы с известным актером Джоном Войтом. Пара прожила в браке 5 лет, но развод оформили только через 2 года после расставания.

У Маршелин и Джона было 2 детей: Анджелина и Джеймс. Бертран решила оставить актерскую карьеру и заниматься воспитанием детей. Мать старалась увлечь детей искусством и была очень рада, когда Анджелина захотела попробовать себя в кино.

После расставания с первым мужем Маршелин начала жить в гражданском браке с режиссером Биллом Дэем. Вместе они провели 11 лет, за это время у Бертран случилось несколько выкидышей.

В 2002 женщина вышла замуж за Тома Бессамра, она прожила с ним до смерти.